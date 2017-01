L’image, plus poétique que le son

Une semaine avant l’ouverture de l’exposition Chagall, couleur et musique (28 janvier-11 juin) au Musée des beaux-arts de Montréal, la salle Bourgie nous mettait en appétit jeudi soir avec un récital illustré de Mikhaïl Rudy. La présence de Mikhaïl Rudy au pays pour ce spectacle qu’il a composé à l’occasion de l’exposition Chagall à Paris est à nouveau le fruit de l’excellente collaboration entre la Fondation Arte Musica à Montréal et le Club musical de Québec, qui a présenté ce même programme dimanche dernier.

Arrivé en France au milieu des années 70, y gagnant notamment le 1er prix Long-Thibaud en 1975, Mikhaïl Rudy a rencontré Marc Chagall alors presque nonagénaire. Le pianiste évoque le plafond de l’Opéra Garnier (où, dans une semaine, trois chanteurs québécois — Michèle Losier, Philippe Sly et Frédéric Antoun — cimenteront la distribution de la nouvelle production de Cosi fan tutte) en racontant : « Dans mon imagination, tous les personnages se sont mis à jouer, chanter et danser dans leurs univers colorés : j’avais l’impression d’être au coeur d’une gigantesque oeuvre musicale ! Je n’ai pas pu résister à la tentation et je jouais au piano les partitions en regardant les reproductions. C’était une expérience artistique extraordinaire ! »

Écrivain, artiste fasciné par le cinéma et l’animation, Mikhaïl Rudy a mis en application, trois décennies plus tard, cette alliance entre musique et images en réalisant deux films d’animation : l’un sur l’univers du plafond de l’Opéra de Paris peint par Chagall, avec des musiques de Gluck, Wagner, Debussy et Ravel ; l’autre sur Kandinsky, dont la géométrie des traits se réapproprie les Tableaux d’une exposition de Moussorgski.

Le projet visuel et sonore est très réussi en soi. Le style de Rudy, réalisateur d’animation, est de partir d’éléments épars, de fragments, pour composer, au gré de l’avancée des pièces, un univers progressivement enrichi. Le concert s’achève sur La valse de Ravel, en un tourbillon d’où naît le fameux plafond parisien. De belles choses dans ces films : le Ballet des poussins, Samuel Goldenberg et Schmuyle, la construction de la Porte de Kiev, les musiciens de Mozart, la farandole de La valse, par exemple.

Pour que tout fonctionne, il ne faudrait cependant pas que l’univers visuel soit un dérivatif pour détourner l’attention sur des manquements pianistiques. Or, ce que nous avons entendu jeudi soir était souvent étrange. Très étrange. Il y eut trois moments magiques : dans les Tableaux, l’extinction des notes amenant vers Tuileries ; dans la succession des pièces, le lien entre le Ballet des ombres heureuses et la Fantaisie de Mozart ; dans Tristan et Isolde, l’infinie dissolution de la dernière note sur une tache rouge sang. Mais le reste était brutal, cogné, emballé. Comme si un mal-être obligeait Mikhaïl Rudy à sortir violemment de sa coquille. Le pire était dans les passages rapides, en autant d’emballements incontrôlés. Rudy allait alors bien plus vite que ses films (Le marché de Limoges), plus vite que la musique et plus vite que ses doigts. Dans Baba Yaga, le désordre et le cafouillage étaient complets et on a entendu beaucoup de n’importe quoi, dans les Tableaux comme dans La valse.

Des mauvais soirs peuvent arriver, mais je crains que le mal soit plus profond. Si encore il n’y avait eu que les passages virtuoses pour déraper ! Le plus surprenant était bien le martèlement sonore insensible de musiques aussi subtiles que celles de Gluck ou de Wagner/Liszt.

L’alliance du regard et de l’écoute appelle une attitude générale beaucoup plus contemplative et sereine afin de recevoir et percevoir tous les messages.