Wyclef Jean chante et cause politique.

Le rappeur et producteur américain d’origine haïtienne Wyclef Jean sort d’une longue pause discographique de sept ans pour offrir le mini-album J’Ouvert, prélude au troisième chapitre de sa série The Carnival attendu cet été. En ce jour d’intronisation du président Donald J. Trump, et à quelques semaines de celle du président Jovenel Moïse dans son pays natal, il s’ouvre sur le sens de l’engagement citoyen en politique et sur un nouveau chapitre dans sa carrière musicale.

Le rappeur préfère que l’on commence à parler politique avant d’aborder la musique. Alors, Wyclef, avez-vous gagné vos élections ? Résident permanent aux États-Unis, il n’y possède pas le droit de vote, mais a tout de même appuyé Bernie Sanders durant la campagne. Autant dire qu’il l’a doublement perdue, cette élection américaine. Il a néanmoins tenu à remercier Barack Obama pour son dévouement et, surtout, pour avoir embrassé la culture hip-hop durant son mandat, ce que le rappeur a fait dans une vidéo diffusée sur le site du magazine spécialisé XXL.

« Alors jeune Fugees », trio hip-hop soul qui l’a rendu célèbre dans les années 90, « j’appuyais déjà [l’organisation] Rock the Vote et invitais les citoyens à participer au processus électoral. Je suis impliqué, socialement et politiquement, j’ai le sentiment de devoir faire davantage que de simplement chanter des chansons. En Haïti, par contre, je vote », assure celui qui avait voulu se présenter aux présidentielles en 2010 mais dont la candidature avait été rejetée. Wyclef a quand même gagné ses élections, pour ainsi dire. Deux fois de suite. « J’ai voté pour Michel Martelly [en 2010], il a gagné. La seconde fois, j’ai voté pour [le candidat désigné par Martelly et chef du parti Têt Kalé] Jovenel Moïse, il a gagné. »

Aux yeux du rappeur, le grand mérite de la présidence de Michel Martelly fut d’avoir brisé le cycle de ces politiciens de carrière qu’il qualifie de « boogeymen » — littéralement « croque-mitaine ». Car « il était un “ outsider ”, musicien avant de devenir président. Ensuite, “ il n’avait pas besoin de l’argent du peuple, il est déjà riche. ” »

Quant à son successeur, prospère entrepreneur agricole surnommé « Nèg bannann nan » (l’homme de la banane), « il vient de la campagne, il est issu de ces gens-là, qui y ont vu un success-story, bâti dans les champs. Lui non plus n’a pas besoin de l’argent du pays », estime Wyclef Jean qui, incidemment, fut accusé d’avoir empoché de l’argent destiné au pays par l’entremise de dons émis à l’ONG qu’il avait cofondée, Yelé Haïti, aujourd’hui démantelée.

Le procureur général de l’État de New York enquête toujours sur cette histoire de présumés détournements de fonds que réfute catégoriquement l’intéressé : « Si j’avais détourné ces sommes, depuis le temps, on me les aurait réclamées », commente-t-il.

J’Ouvert

Pour un mini-album portant le titre J’Ouvert — nom donné aux grandes fêtes précédant les célébrations du Mardi Gras dans les Antilles —, on s’étonne de ne pas y trouver de rara, la musique traditionnelle du carnaval haïtien. « C’est drôle, on m’avait reproché la même chose lorsque j’ai lancé The Carnival il y a 20 ans, ricane Clef. Le Village Voice avait planté mon disque en écrivant qu’il n’y avait pas de musique de carnaval dedans ! Ensuite, ils sont venus voir le concert… et je crois qu’ils ont fini par comprendre ce que je faisais. »

Symboliquement, puisque J’Ouvert se tient la veille du carnaval, le mini-album annonce l’arrivée cet été de Carnival vol. III : Road to Clefication, son huitième album. Là, oui, il y aura du rara. « L’album sera enraciné dans ce type de musique — d’ailleurs, chaque année, je lance une chanson spécialement enregistrée pour le carnaval haïtien », elle s’appelait Leve’l Pi Wo l’an dernier, il y en aura une nouvelle dans quelques jours. Sur l’album à paraître, il propose de présenter le rara de manière novatrice et fédératrice, de la même manière qu’on a présenté le soca trinidadien et le dancehall jamaïcain « à la sauce EDM et tropical house » pour un nouvel auditoire.

Le son tropical house est d’ailleurs prédominant sur ce mini-album, sans toutefois dénaturer la démarche du rappeur qui a toujours exprimé son affection pour la musique jamaïcaine. L’une des meilleures chansons du mini-album navigue sur une rythmique dancehall-pop électronique : il s’agit de I Swear, collaboration avec Young Thug, l’une des forces créatrices vives de la scène rap américaine. Le jeune rappeur à la prosodie singulière considère Wyclef Jean comme l’une de ses idoles, à telle enseigne qu’il lui a dédié une chanson de son plus récent album. Belle révérence à l’endroit du vétéran rappeur, qui a eu 47 ans l’automne dernier.

« Je fais un retour aujourd’hui, sept ans après mon dernier album, poursuit-il. Certains m’ont demandé si j’étais nerveux, je leur réponds que je me sens revigoré, assure Wyclef. Mon nouveau single [l’excellente chanson Hendrix] est déjà presque à cinq millions d’écoutes sur Spotify, deux millions ailleurs, à une autre époque, la chanson aurait déjà été certifiée disque platine… Je crois que je parviens à me renouveler au moment où la scène appartient à une nouvelle génération d’artistes. Or, quand un de ces jeunes comme Young Thug baptise une de ses chansons Wyclef Jean, c’est comme si on me faisait une injection de stéroïdes ! Ça me ramène au-devant de la scène, et tout d’un coup, je suis découvert par une nouvelle génération de fans de hip-hop. »