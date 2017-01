Partir avec veau, vache, cochon, couvée…

Oui, la chanson raconte l’histoire d’un aristo un peu déclassé qui vide son manoir. Mais ça n’évoque pas que ça. « Je n’reconnais plus la maison, / Les pas résonnent car elle est vide, / Les sols sont nus, les murs livides / Ça procure une drôle d’impression, / Ça donne envie de s’en aller, / Avec ses draps, son polochon, / Je crois que je vais m’installer / Dans la cabane de mon cochon. »

Dis donc, Thomas, cette chanson, La cabane de mon cochon, ne serait pas une réaction à ton départ de chez Tôt ou tard ? « Hé hé… » Si on n’était pas en communication transatlantique, le Fersen me servirait une oeillade maison. Et s’exclamerait, sur un ton à la Gotlib : « Enfer et damnation, je suis fait. » Aveu sans ambages. « N’ai-je pas tout quitté pour me retrouver dans la cabane de mon cochon ? C’est sûr qu’il y a de l’autobiographique. Ça m’a amusé d’exagérer un peu le trait. »

Il est presque né avec le label Tôt ou tard de Vincent Frèrebeau, notre Thomas. Le fait est que mettre fin à une association d’un quart de siècle n’a rien d’anodin. Il ne s’agit pas de changer d’air ou d’équipe, comme les artistes le font après huit, dix ans. « J’aurais p’têt’ dû partir après huit ans ! » Il rigole. « Ça fait quelques années que, chez Tôt ou tard, Vincent ne s’occupait plus vraiment de moi. L’équipe, si. Et puis, il y a eu blocage au moment de faire l’album avec le Ginger Accident [paru en 2013]. Et voilà un an, je lui ai dit que j’avais envie d’arrêter. Il était peiné, moi aussi, mais bon. »

Chez Bucéphale

Un coup de queue de vache, le nouvel album est édité par Bucéphale, la boîte de… Thomas Fersen. Distribution chez Believe. Pas trop vertigineux, le saut dans le vide ? « Je m’en sors. Ça me fait beaucoup de travail parce que le label, c’est moi. En même temps, c’est excitant. Ça fouette. » Ça donne un coup de queue de vache, quoi. On peut y perdre toutes ses dents, comme il le chante dans la chanson-titre. « S’appartenir, c’est surtout investir tout son argent ! » Il pouffe d’un rire un peu fêlé. Advienne que pourra. « Je sais pas si on va en vendre beaucoup, mais bon. »

Je n'avais jamais chanté la chanson d'un autre sur mes albums. Je trouvais que ça allait bien avec mes histoires, ce paysan qui est dans la misère et qui met le feu à toute la famille. C'est une autre histoire de grand départ. Thomas Fersen, à propos de sa reprise de «Testament» de Fred Fortin

Il y a quelque chose de désarmant chez lui. Ni fataliste ni désabusé, même après dix albums en studio, Thomas Fersen n’a jamais nourri de grandes ambitions. « Déjà, au moment de Ginger, je me demandais si c’était pas le dernier, et maintenant c’est pareil. En ayant une distribution, j’ai l’impression d’avoir trouvé une solution plus pérenne, parce que ça ne dépend plus que de moi. Si j’arrive à réunir l’argent pour enregistrer, après ça ne tient qu’à mon désir, à ma volonté. Le plaisir de créer ne change pas, travailler avec [Joseph] Racaille pour les cordes de ce nouvel album m’a bien plu, mais l’enregistrement n’est pas une fin en soi… »

Retour. Au début, quand on l’a connu, Thomas sortait du piano-bar. Aux FrancoFolies de La Rochelle, on s’était entichés de lui, Laurent Saulnier, Marie-Christine Blais et moi. Pour la vie. Laurent le fait venir souvent à ses Francos montréalaises. Animal de scène, encore et toujours. « Tout ce que je fais a toujours été marqué par le spectacle vivant, et mon écriture aussi. Quand j’écris une chanson, c’est pas pour le disque. J’y pense pas. Je pense à raconter une histoire, à m’adresser au public. Directement. »

Vers la ville sauvage

Le nouveau disque n’est pas moins là. Qui nous ramène aussi au début, au premier album, Le bal des oiseaux. Histoires d’animaux et histoires d’hommes, chaque histoire entre le conte et la chanson paillarde, avec des rimes riches et des expressions ravivées. Ici une séance de kiné un peu violente (La pachanga), là une liste de tatouages sur un air tendre (As-tu choisi). La manière Fersen.

« J’ai eu cette idée de chansons qui partiraient de la ferme, qui courraient à travers champs et bois, pour aboutir à la ville. Y a un truc qui me plaisait beaucoup dans un vieux livre de Marcel Aymé, qui raconte que la nature, finalement, avait fui les campagnes qui étaient industrialisées, bien nettoyées, bien rangées, et qu’elle avait ressurgi en ville, dans la promiscuité, dans les corridors sombres, dans les instincts. Dans les fins de soirée dans les bars. Cette espèce d’animalité, c’est quelque chose qui est toujours vrai. Y a une espèce de sauvagerie dans les villes qui a disparu des campagnes. »

S’immisce là-dedans une reprise de Fred Fortin. Testament. Ressortie de l’album Joseph Antoine Frédéric Fortin Perron. Le tout premier du complice québécois de Thomas. « Je n’avais jamais chanté la chanson d’un autre sur mes albums. Je trouvais que ça allait bien avec mes histoires, ce paysan qui est dans la misère et qui met le feu à toute la famille. C’est une autre histoire de grand départ. Ces familles qui disparaissent, ou qui s’en vont comme ça à dos de vache jusque dans la ville, c’est le destin de beaucoup de gens. C’est un peu l’histoire de ma famille aussi. » Une migration qui arrive un peu fatalement. Tôt ou tard, si j’ose dire.

Thomas Fersen - La cabane de mon cochon

Extrait