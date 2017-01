Queendom, Modlee

Cinq ans après son EP Sunwalk, la chanteuse soul/r&b Modlee retrouve son producteur attitré, Vlooper (Alaclair Ensemble), le temps d’un mixtape qui virevolte entre nos oreilles comme une petite chute de neige. Avec son phrasé détaché et sa voix souriante et joliment pincée, très inspirée par le style d’Erykah Badu, Modlee pose ses mélopées sur les rythmiques moelleuses d’un Vlooper infiniment délicat. Dosées, ses lignes de basses sont creuses mais jamais obnubilantes, les claquements des boîtes à rythmes tranchant dans la brume des effets dub, c’est léger et incarné à la fois, tout pour faire un disque qui se déguste lentement. Les chansons originales ne sont pas toutes de la qualité de l’excellente chanson-titre ; or, ce sont plutôt les quatre reprises qui volent ici la vedette, tout en dressant un portrait des influences du duo. Saluons particulièrement la chaleureuse Feel no Pain (succès de Sade) et cette relecture r&b futuriste, radicalement différente du disco original, de Body Heat de Rufus Chaka Khan (rebaptisée So Fireee).

Modlee - Queendom

Extrait