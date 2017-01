La chanson par accident

Ce nouvel album est le plus posé et le plus sérieux de la discographie éclatée du DJ, compositeur et bédéiste montréalais.

Sur son cinquième album solo intitulé Music to Draw to : Satellite, le DJ, compositeur et bédéiste montréalais Kid Koala aborde la musique sous un angle jusqu’alors inédit dans son oeuvre : la chanson, avec des mots et quelqu’un qui les chante, l’Islandaise Emiliana Torrini, en l’occurrence.

Surprenant ? Si rien de cela n’était prévu, ne tirons pas la conclusion que le DJ s’éloigne des breakbeats et des scratches qui ont fait sa renommée : « Surtout, n’imagine pas que, dans cinq ans, on me verra sur scène seul avec une guitare à chanter mes chansons, ça n’arrivera jamais ! » insiste le Koala.

N’empêche, ce nouvel album bipolaire étonne, Kid Koala le premier. « Le but était de faire ce que j’appelle un disque pour dessiner, ce type de musique qui semble ralentir le temps, qui crée un moment propice pour se concentrer et dessiner. » Voilà l’origine de Music to Draw to : Satellite qui, jusque dans le titre, évoque en partie l’oeuvre de Brian Eno (sa série de disques ambiants Music for Airports), lui qui a développé la notion de « musique fonctionnelle », celle d’Eric San — Koala, de son vrai nom — devant donc servir à dessiner, « ou encore tricoter, ou coder des jeux comme les types d’Ubisoft le faisaient lorsqu’ils prenaient part à mes événements Music to Draw to », événements publics durant lesquels le DJ jouait de la musique propice à la création.

D’un côté, on reconnaît sur l’album cet aspect contemplatif, méditatif, amené par les statiques harmonies de synthétiseurs et de microscopiques indications rythmiques, seules présences de la platine tourne-disque dans l’instrumentation. De l’autre, cette quiétude est contrebalancée par l’apparition de la voix diaphane d’Emiliana Torrini, qui chante huit compositions originales, textes et musiques signés Kid Koala. Disque bipolaire, disions-nous.

Tout ça part de la rencontre entre San et le réalisateur Jason Reitman (Juno, Up in the Air). « Je lui ai envoyé la version instrumentale de [la chanson] Nightfall. Il a aimé, voulait la mettre dans son film, mais il m’a indiqué qu’il voulait surtout s’en servir au générique et qu’il faudrait que je produise une version chantée… » Emiliana Torrini était son premier choix.

« Je suis un fan de son travail depuis des années. Je considère que c’est une des meilleures chanteuses aujourd’hui — une sorte de Billie Holiday des temps modernes. » Le travail sur Nightfall s’est fait à distance, par ordinateurs interposés, mais l’expérience a donné envie à Koala de l’inviter à Montréal pour enregistrer d’autres pistes vocales, et ainsi transformer le sens initial qu’il entendait donner à son nouvel album.

Toutes les pistes de voix ont été enregistrées en six jours. Le matin même, Eric San écrivait les textes. « J’ai plutôt l’habitude de collaborer avec des rappeurs ; généralement, ils arrivent avec des carnets remplis de rimes qui n’attendent qu’à servir, ou bien ils sont capables d’improviser quelque chose en studio… J’ai réalisé en allant la chercher à Dorval qu’elle n’avait pas de textes. Elle m’a aussi dit que ça lui prenait des mois pour écrire des paroles de chansons. »

La faute à l’hiver

Les thèmes de l’espace (ou du vide), des relations à distance, de la mort, aussi, planent sur ces chansons fragiles et élégantes, entrecoupées des compositions instrumentales originales. Music to Draw to : Satellite est, de loin, l’album le plus posé et le plus sérieux de sa discographie éclatée.

« C’est la faute du climat, abonde Kid Koala. […] L’été, je sors mes “drum machines” et j’ai envie de jouer avec mes platines, alors que l’hiver, je me porte tout naturellement vers le piano… J’ai des amis qui habitent en Californie et qui ne savent pas ce que c’est que de vivre dans une ville enneigée. J’essaie de leur faire comprendre comment ça se vit, je leur explique toujours que le bruit, les sons, diffèrent. Tout est plus calme, même le trafic fait moins de bruit. Acoustiquement, on reconnaît que la ville vibre autrement. »

Ainsi va cet album qui colle à un mois de janvier tout gris. Kid Koala est à nouveau plongé dans cette atmosphère, et pense déjà à la suite pour ce disque, paru sur l’étiquette torontoise Arts Craft plutôt que chez Ninja Tune, son home habituel, « mais seulement pour ce projet, pour cette série de disques. Ça souligne aussi le changement dans la proposition musicale ».

« Je suis très nerveux de voir comment les gens vont percevoir cet album, poursuit Kid Koala. surtout ceux qui m’ont suivi dans ma carrière depuis les débuts, puis avec [le collectif hip-hop] Deltron 3030, même avec [le projet fusion rap-rock-blues] The Slew… Certes, ce disque marque un certain virage, mais ça ne veut pas dire que je cesse de faire ce que j’ai toujours aimé faire. C’est simplement pour moi une manière d’explorer autre chose en musique. »

Kid Koala donnera une version scénique et interactive de ce disque au Centre Phi du 1er au 4 février.