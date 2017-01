Råt for usødet/Rough N’ Ready, Fionia Stringband

Dans les années 1980, le groupe danois La Bastringue avait obtenu chez lui un certain succès en traduisant dans sa langue les chansons… de la Bottine souriante. Le violoneux Jes Kroman voyait d’évidentes parentés entre sa culture et celle du Québec, ne serait-ce que par la gaîté qui se dégage de plusieurs pièces. Trois décennies plus tard, après avoir davantage creusé dans sa tradition et exploré quelques autres avenues québécoises, Kroman revient avec deux musiciens de l’actuelle génération : Michael Graubaek, comme lui au violon, et Theis Langlands au piano. En trio, ils sont centrés sur les polkas plus joyeuses et les valses plus lentes, en faisant quelques détours par la mazurka, les archives sonores ukrainiennes et… les pieds ou le trombone et le saxophone qui apparaissent toutefois avec sobriété. L’ensemble est danois, serré dans la légèreté, parfois tristounet et libre dans les accompagnements. Une beauté !

Fionia Stringband - Jørgen Murers Polka

