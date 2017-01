The Reflektor Tapes, Kahlil Joseph Arcade Fire

Depuis septembre 2015 et la première du film au Rialto, dans le cadre de Pop Montréal, ça fait un p’tit moment. La sortie en DVD, me suis-je dit, permettrait un regard plus distancié sur le travail du cinéaste Kahlil Joseph. C’est le contraire. Ça confirme la réaction à chaud. Même impression d’occasion ratée, au superlatif. Sous prétexte de ne pas faire un docu « traditionnel », The Reflektor Tapes troque le fil narratif pour l’orgie d’images trafiquées : rien d’approfondi, tout effleuré. Ça donne le tournis, et le processus de création n’est pas mieux compris qu’avant. Mieux vaut regarder — vivre ! — le deuxième disque ici fourni en complément : le spectacle complet de la tournée Reflektor, tel que présenté à Earls Court. Le même cinéaste est à l’oeuvre, mais témoin, cette fois. Les images obéissent au seul impératif qui compte : le rythme des chansons, la gestuelle, les regards, les solos. Comprendre Arcade Fire, c’est laisser jouer Arcade Fire.

The Reflektor Tapes ★★★ Un film de Kahlil Joseph, Arcade Fire, Eagle Vision/Universal