Moonshine, Bert Jansch

Autant on a célébré chez nous presque tout ce qui nous parvenait d’Angleterre au début des années 1970, le rock puissant des Who, le glam d’un Bowie, le prog des Genesis et compagnie, autant on a négligé la branche la moins visible de l’arbre à musique : le folk. Dont Richard Thompson chez Fairport Convention et Bert Jansch au sein de Pentangle étaient les discrets champions. Donovan fut le premier à chanter du Jansch, dès 1965. Ces incorrigibles copieurs de Led Zep transformèrent son Blackwaterside en Black Mountain Side. Ça dit l’importance de Jansch, disparu en 2010 sans grand bruit. Cet album de 1973, deuxième réédition du matériel solo de Jansch, véritable mission pour le label Earth, redonne au folksinger pionnier sa digne place. On parle ici d’un folk un peu baroque, à l’instrumentation délicate et riche, chanté et joué avec les meilleurs du genre : Dave Mattacks de Fairport, Mary Hopkin après les Beatles, entre autres. Disponible en « picture disc » et en doublé CD-vinyle.

Bert Jansch - The First Time Ever I Saw Your Face

Extrait