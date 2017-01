La La Land, Justin Hurwitz

Il n’y a pas une, mais deux bandes originales pour distiller l’éblouissant La La Land — celle-ci, instrumentale, et une autre composée des pièces chantées, de l’ouverture Another Day of Sun, avec des variantes de la très belle (et symbolique) City of Stars. C’est un travail de maestro : Justin Hurwitz a trouvé l’équilibre entre les poussées douces-amères du rêve, miroir des yeux de Mia, et le souffle indompté du jazz incarné par Sebastian. Partout, et surtout dans les croisements de genres, il y a couleur, rythme, caractère. Si la flûte traversière et les carillons, emballés d’un orchestre virevoltant, replongent dans l’âge d’or des musicals d’Hollywood, le piano et la guitare classique, eux, dessinent un sentimentalisme sobre (Mia Sebastian’s Theme). On entend parfois un rappel subtil de Whiplash dans la batterie nerveuse, comme sur Herman’s Habit ou Boise. Quel tourbillon ! Epilogue résume ce grand ballet à contretemps, qui lance des oeillades senties à deux époques où l’on voyage, envoûté.

Justin Hurwitz - Epilogue

Extrait