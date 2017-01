Dry Your Eyes, Exit Someone

Le duo montréalais Exit Someone est composé de June Moon et Thom Gillies, couple dans la vie. Les amoureux lançaient cette semaine un premier EP, objet sonore feutré et délicat, soutenu par des mélodies efficaces et charnues. Une petite fable de six chansons qui emmène dans des recoins tamisés. Spontané et sensuel, Dry Your Eyes est la lettre d’amour que Moon et Gillies s’envoient mutuellement. Si l’ambiance est résolument rétro (Sydney, The List Goes On), tirée des années d’or du synthé et des drum-machines, on évite le pastiche. Les deux voix s’alternent, s’accordent et s’enlacent, vecteurs d’émotions puissants (Austrian Amnesia). La basse tirant sur le funk rappelle les ballades r&b de Blood Orange ou même de Sade. L’histoire dit que les deux membres se sont rencontrés tout juste en 2015 et depuis, se sont mariés et ont amorcé ce projet musical. On est impatient d’entendre la suite. Concert de lancement le 27 janvier au Poisson noir.

Exit Someone - Fade 2 Black

Extrait