Symphonies nos 1 à 3. Orchestre de la Suisse italienne, Howard Griffiths. CPO 555 099-2.

Quelle formidable découverte ! On connaît Franz Krommer (1759-1831) — ou « Frantisek Vincenc Kramar », selon son patronyme tchèque — pour ses très nombreuses partitions pour vents. On sait moins que Krommer, compositeur tchèque de langue allemande, qui fit toute sa carrière (de 1795 à sa mort) à Vienne, a, comme Beethoven, composé neuf symphonies. Ce corpus est né en deux périodes distinctes : entre 1797 et 1807 pour les Symphonies nos 1 à 3 et entre 1820 et 1830 pour les six autres. Il sera intéressant d’entendre ces dernières pour voir à quel point elles intègrent la révolution symphonique beethovénienne. Les Symphonies nos 1 à 3, sont très nettement des « symphonies classiques » redevables à Haydn et Mozart. Cependant, le métier de Krommer est immense (cf. la manière de structurer et développer), et son invention mélodique très agréable. Si vous avez fait le tour des symphonies de Joseph Martin Kraus, allez découvrir celles de Krommer.

Howard Griffiths dirige la 3e Symphonie de Krommer

Extrait