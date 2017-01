Concerto pour piano n° 1. Quatre Ballades. Seong-Jin Cho, Orchestre symphonique de Londres

Le Concours Chopin 2015 a été une aubaine pour Deutsche Grammophon, qui, en scellant un contrat d’enregistrement avec le vainqueur, se retrouve à couvrir le dynamique marché coréen avec le nouveau héros local du piano. Impeccable, articulé, limpide et éclatant, Seong-jin Cho fut le lauréat logique de Chopin 2015. Mais la logique de l’auditeur ou de l’organisateur de concert n’est pas celle d’un concours : en récital ou en concerto, l’expérience humaine, la production sonore, au-delà du « beau piano », comptent beaucoup et détournent l’attention sur le dauphin de Cho, Charles Richard-Hamelin. Dans ce premier disque de studio, Cho confirme ses talents et qualités. Il a un peu de l’élégance de Yundi, mais sans le chic raffiné du dandy chinois. Dans les Ballades, Cho tente de creuser, d’interpréter. Est-ce la subjectivité qui m’amène à ne pas totalement y croire ?

Seon-Jin cho joue Chopin Ballade No 1

Extrait