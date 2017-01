Le blogue musical Camuz s’éteint

Le blogue musical Camuz a décidé de cesser ses activités après plus de huit ans d’existence. La publication spécialisée en musique alternative, en grande partie québécoise, avait d’abord vécu en support papier sous la forme d’un petit magazine de poche, avant de muter en ligne. Dans un billet publié vendredi, le fondateur du média, Gwen Formal, a souligné que Camuz.ca « est né avec un modèle économique défaillant, la pub ». La survie du site aurait passé par la mise place de campagnes « avec du contenu pour certains clients », un jeu « dangereux et épuisant de funambule » que l’entreprise ne voulait plus jouer. M. Formal termine toutefois sa longue note avec une touche d’espoir. « L’éventualité d’un nouvel administrateur est sur la table, alors suivez le bruit qui court… »