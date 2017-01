Arion file un très bon coton

Après un début de saison sans relief particulier, Arion aligne un second excellent concert de suite. Après le « clarinettiste-acteur » Lorenzo Coppola, c’est une pointure bien de chez nous qui fait la valeur de l’expérience : le flûtiste à bec Vincent Lauzer. Les amateurs de cet instrument sont d’ailleurs à la fête, puisque la vedette mondiale de la flûte à bec, Maurice Steger, nous visitera le 27 janvier (il sera aussi la veille à Québec).

On s’est réjoui de voir davantage de public lors de ce nouveau rendez-vous d’Arion le jeudi à 19 h 30, pour un concert d’une heure sans pause. Les spectateurs n’ont manqué que quatre mouvements de la Suite de Telemann par rapport à ce qui sera servi vendredi, samedi et dimanche dans le cadre du format classique. L’an prochain, Arion adaptera l’heure de début de concert pour la coller davantage aux heures de sortie des bureaux. On souhaite le plein succès à cette judicieuse initiative, d’autant que la musique baroque se prête souvent à une détente simple qui fait du bien après une journée de labeur. C’est le cas, ô combien, de ce programme.

Autres motifs annexes de satisfaction : l’élégante introduction d’Alexander Weimann, qui a fait l’effort de parler français, les courts éclaircissements de Vincent Lauzer et la qualité des notes de programmes, bien documentées, synthétiques et pragmatiques. Bref, utiles.

Les qualités de Lauzer sont bien connues : son remarquable talent a été repéré tous azimuts par diverses instances ici. Le flûtiste est sans reproche dans un programme substantiel, qui n’est pas que de la vaine virtuosité. Lauzer est particulièrement impressionnant dans la foisonnante partition très ornementée de Geminiani, une suite avec instrument soliste plus qu’un « concerto » au sens où nous l’entendons.

Le programme très bien construit aurait pu enchaîner la Suite de Telemann — qui donne son titre au concert — et le Concerto brandebourgeois, tant la soirée mériterait de finir sur le formidable Concerto pour flûte traversière et flûte à bec de Telemann, configuration originale magnifiquement gérée par un compositeur à son zénith, auteur d’un irrésistible presto final sur des rythmes de danse polonaise et des échos de cornemuse. Claire Guimond et Vincent Lauzer se sont particulièrement bien accordés dans ce bijou.

Le 4e Brandebourgeois qui achève le concert est un cran en deçà, au niveau du travail d’orchestre et de la cohésion dans le 1er mouvement. C’est souvent le lot des partitions qu’on croit trop bien connaître, et tout se calera certainement lors des reprises. L’excellente idée, dans cette oeuvre, est de confier le solo de violon, très retors, à la chef d’attaque des seconds violons, Chloé Myers. Sans être parfaite, cette violoniste supplante très nettement les précédentes douloureuses expériences dans cette oeuvre avec d’autres instrumentistes d’Arion.

Bref : programme très plaisant, servi par un jeune surdoué québécois et des musiciens impliqués, bien menés par Alexandre Weimann qui tient la partie de clavecin. On y va !