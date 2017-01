Récitals précieux et grands déploiements

Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, «Another Brick in the Wall» puise dans l’univers musical de Roger Waters.

Le second semestre de la saison musicale 2016-2017 est marqué par plusieurs manifestations autour du 375e anniversaire de Montréal, au premier rang desquelles la création d’Another Brick in the Wall, version lyrique autour des paroles et de la musique de Roger Waters.

Julien Bilodeau est le compositeur choisi par l’Opéra de Montréal (OdM) pour porter avec Roger Waters et le metteur en scène Dominic Champagne ce grand projet qui prendra l’affiche le 11 mars et la tiendra pour un record de dix représentations jusqu’au 27 mars. Les autres spectacles de l’OdM seront Dialogues des carmélites de Poulenc, à compter du 28 janvier, et La bohème de Puccini, le 20 mai.

À l’OSM, le projet majeur du 375e anniversaire est la Symphonie montréalaise de Samy Moussa, en collaboration avec Moment Factory. La

Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak fera un lien rassurant entre l’ancien et le moderne lors d’un concert donné trois fois à compter du 31 mai.

L’Orchestre métropolitain, qui mitonne pour novembre 2017 sa Symphonie du jeu vidéo de Montréal, sera partie prenante, le 17 mai, du grand concert oecuménique Bonne fête Montréal au Centre Bell.

Plaisirs symphoniques

À la tête du Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin dirigera à Montréal, le 12 mars, le 2e Concerto de Rachmaninov (soliste Joseph Moog) et la 4e Symphonie de Chostakovitch, et, les 11, 13 et 14 mai, le Concerto pour harpe de Nino Rota et la

1re Symphonie de Bruckner, cette dernière étant enregistrée par Atma. Il confiera notamment ses musiciens, le 3 février, à Alexandre Bloch, le nouveau chef de l’Orchestre de Lille.

Kent Nagano retourne, dans la semaine qui vient, à Joseph Haydn avant de reprendre, le 21 mars, la Turangalîla-Symphonie de Messiaen et, les 17 et 18 mai, A Quiet Place de Bernstein, qui fera l’objet du prochain CD Decca. La semaine suivante, Nagano se penchera sur la 15e Symphonie de Chostakovitch, concert lors duquel Rafal Blechacz jouera le Concerto « Empereur » de Beethoven.

Les chefs invités très attendus à la tête de l’OSM sont Vasily Petrenko (22, 23 et 25 février), dans la 1re Symphonie de Brahms, et Bernard Labadie, dans un programme Haydn-Mozart-Beethoven, les 29 et 30 avril. On ajoutera au calendrier deux visites d’orchestres : celui de Toronto, le 25 janvier, et celui de Boston, qui n’a rien trouvé de mieux que de venir nous jouer, le 4 mars, la Symphonie fantastique !

En termes de gros projets, l’Orchestre de chambre McGill et Boris Brott se mesureront à Carmina burana le 6 juin à la Maison symphonique de Montréal, alors que l’Université de Montréal (UdM) joue une carte plus intime avec L’enfant et les sortilèges de Ravel sous la direction d’Alain Trudel, entre le 23 et le 25 février. L’UdM change de calibre avec l’association Medhi Ghazi-Yoav Talmi dans le 3e Concerto de Rachmaninov le 8 avril. Quant à l’Orchestre symphonique McGill, il jouera sous la direction d’Alexis Hauser la 7e Symphonie de Beethoven le 20 janvier, Schéhérazade le 7 avril et le Concerto pour orchestre de Bartók le 24 février. Ce concert comprendra aussi les Berliner Momente I et II de Walter Boudreau en ouverture du Festival Montréal/Nouvelles Musiques, qui, deux jours plus tard, reprendra la Symphonie du millénaire.

De grands solistes

Aux antipodes des grands déploiements d’Another Brick in the Wall ou de l’alliance OSM-Moment Factory, les autres temps forts de cette seconde partie de saison seront des récitals avec, au premier chef, les pianistes András Schiff (OSM/Pro Musica, 3 mars), Alexei Lubimov (Salle Pollack, 8 mars), Christian Blackshaw (Ladies’ Morning, 19 mars) et Louis Lortie (OSM/Pro Musica, 4 avril).

Nombre d’autres pianistes suscitent l’intérêt, par exemple à la Salle Bourgie : Mikhaïl Rudy le 15 janvier ; Pascal Amoyel le 22 janvier ; Nareh Arghamanyan le 15 février ; Edna Stern le 22 mars ; Abdel Rahman El Bacha le 5 avril. À cette panoplie de claviéristes, on ajoutera, dans la saison des Violons du Roy, le claveciniste Jean Rondeau (10 mars) et le pianiste Alexandre Tharaud (2 juin).

Les amateurs de violon guetteront les venues de Gidon Kremer avec sa Kremerata (Bourgie, 7 février), Vadim Gluzman avec I Musici (Bourgie, 24 février) et James Ehnes (Ladies’ Morning, 30 avril), alors que les adeptes de l’art raffiné du quatuor à cordes seront gâtés autant par Pro Musica, avec les Hagen le 27 février et les Prazak le 6 mars, que par le Ladies’ Morning (Doric le 26 février, Ébène le 9 avril) et par la Salle Bourgie, qui a invité le très raffiné Quatuor Danel (19 avril).

Si la plus grande et prestigieuse des visites sera celle de Jordi Savall et de ses musiciens, le 1er février au Théâtre Maisonneuve dans un programme Venise millénaire – La Porte de l’Orient, 770-1797, il convient de mentionner la visite de Rodolfo Richter chez Arion en février ; le récital Pro Musica de la flamboyante soprano Hyesang Park, le 5 mars ; le concert Purcell des Boréades, le 6 avril ; la venue du contreténor Philippe Jaroussky aux Violons du Roy le lendemain et le Concours musical international de Montréal, Piano 2017, qui aura lieu, cette année, début mai.



