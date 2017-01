Le jazz, toujours vivant en 2017

Assez parlé des morts de 2016, célébrons les vivants qui promettent une jolie première moitié d’année jazzée ! Survolons l’agenda jazz des semaines nous menant à l’incontournable Festival international de jazz de Montréal et à l’un des concerts jazz les plus attendus de l’année : le retour sur scène du mythique trio Uzeb.

Fêter une scène jazz en bonne santé, revigorée par une nouvelle génération de compositeurs et d’instrumentistes de la trempe du Californien Kamasi Washington (dont on espère un second album avant la fin de 2017), c’est aussi un peu souligner sa naissance. Le terme « jazz » ayant célébré l’an dernier son centième anniversaire, cette nouvelle année sera l’occasion de commémorer la première commercialisation d’un enregistrement jazz, la chanson Livery Stable Blues par l’Original Dixieland Jass Band, le 7 mars 1917.

Notez les s à la place des z dans le nom original de l’orchestre de pionniers, qui se convertira aux z à la fin de 1917. Enregistré à New York et édité par les disques Victor, le disque (comprenant Dixie Jass Band One-Step sur l’autre face) se serait écoulé à plus d’un million d’exemplaires.

Soit, un siècle et plusieurs révolutions technologiques plus tard, le disque physique a la mine basse, ce qui n’empêchera pas les grandes maisons de disques de publier coffrets, rétrospectives et rééditions pour souligner plusieurs autres importants anniversaires dans le monde du jazz et du blues. À commencer par celui de la chanteuse Ella Fitzgerald (le 25 avril), puis ceux du crooner Dean Martin (7 juin), d’Henri Salvador (18 juillet), du bluesman John Lee Hooker (22 août), du pianiste Thelonious Monk (10 octobre) et du trompettiste et chef d’orchestre Dizzy Gillespie (21 octobre). Grosse année pour les historiens de la note bleue.

Photo: Angela Weiss Agence France-Presse

Il y aura aussi une aura de nostalgie entourant le retour des héros jazz-fusion locaux, Uzeb. Vingt-cinq ans après avoir donné leur dernier concert (extérieur) devant 100 000 spectateurs, le guitariste Michel Cusson, le bassiste Alain Caron et le batteur Paul Brochu reprennent là où ils se sont laissés : au Festival international de jazz de Montréal. Le concert R3UNION aura lieu le 29 juin, à la salle Wilfrid-Pelletier, et, qui sait, un album de nouvelles compositions pourrait aussi voir le jour.

Concerts en rafales

Entre-temps, l’hiver et le printemps ne manqueront pas d’occasions pour voir comment le jazz se porte en concert. Le pianiste montréalais Arden Arapyan, passionnant alchimiste des cultures musicales (arméniennes, orientales, cubaines), officiera à l’Upstairs le 29 janvier. Tout aussi dépaysant, le chanteur japonais, tromboniste de formation et récemment installé chez nous se produira aussi à l’Upstairs, le 8 mars. Originaire de la Californie, la compositrice, chanteuse et contrebassiste Katie Thiroux fera escale à l’Upstairs le 10 mars, en formule trio.

L’excellent pianiste Rafael Zaldivar a deux propositions pour ses fans, toutes deux à l’Upstairs : un concert avec l’ensemble Electrom et le saxophoniste canadien Erik Hove (7 février), puis un hommage au Buena Vista Social Club (3 mars). Sous la direction de Franky Rousseau, l’Orchestre national de jazz accueillera le pianiste et compositeur américain Aaron Parks à L’Astral, le 18 mars ; l’Orchestre répétera l’expérience le 6 mai, cette fois avec le chanteur et compositeur allemand Theo Bleckmann, sous la direction de John Hollenbeck.

Jordan Officer et Susie Arioli seront tous deux, mais séparément, à L’Astral ce printemps : le premier pour présenter son projet Blue Skies, le 6 avril, et la seconde avec le spectacle Spring, le 13 avril.

Puis viendront les rayons chauds de l’été, et la saison des festivals. Salivez déjà avec cette courte liste de concerts déjà annoncés à la programmation du Festival international de jazz de Montréal : le brillant trompettiste américain Ambrose Akinmusire sera au Monument-National le 29 juin ; un volumineux programme triple réunissant dans une même soirée, sur la scène de Wilfrid-Pelletier, les Buddy Guy, Charlie Musselwhite et Lucky Peterson satisfera les amateurs de blues le 30 juin ; en duo au Monument-National, la pianiste japonaise Hiromi et le harpiste d’origine colombienne Edmar Castadena feront des flammèches, aussi le 30 juin.

En voilà un qui fera assurément les manchettes : Donny McCaslin, en tête du quatuor recruté par feu David Bowie pour enregistrer son ultime album Blackstar, sera au Gesù le 30 juin ; plus tard en soirée, le quartet de Mark Guiliana, épatant batteur jazz de la relève, chauffera les planches du même Gesù. Enfin, plus connus du grand public, le guitariste jazz-world-fusion-pop Jesse Cook et l’orchestre jazz-pop Pink Martini seront en concert le 8 juillet, le premier à la Maison symphonique, les seconds à la salle Wilfrid-Pelletier.