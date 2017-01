Asseyez-vous pour un bal baroque, une danse contemporaine et un récital chaloupé mêlés en 11 fabuleux petits tableaux. Pour ajouter à sa longue liste de collaborations, l’artiste islandaise Emiliana Torrini a croisé la scène avec les huit musiciens de l’ensemble belge The Colorist Orchestra, musiciens rigoureusement givrés s’il en est. En adéquation parfaite avec la solide voix juvénile de Torrini, l’orchestre entrechoque, inspiré, les genres — pop, dance, classique, électro, tous finement structurés par les percussions, avec aussi piano et cordes. Neuf pièces ont été tirées du large corpus de l’Islandaise, auxquelles s’ajoutent deux inédites — le rêve pop cosmique When We Dance et Nightfall, avec Kid Koala. C’est à vrai dire un spectacle de magie : comment peut-on passer avec autant d’aisance d’un suspense oriental (Thinking Out Loud) à un jeu rythmique à la Grease (Jungle Drum) ou un tremblement trip hop (Gun) ? À voir l’étoffe de ces réarrangements live, on leur souhaite de se retrouver en studio.

The Colorist & Emiliana Torrini - When We Dance

Extrait