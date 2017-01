I See You, The xx

Mettre en sons — et en mots — l’insécurité émotionnelle est le grand pouvoir du trio londonien The xx. Le groupe de Jamie xx, Romy Madley Croft et Oliver Sim offre cette semaine un attendu troisième album. Si la pop-R’n’B minimale a fait la renommée du groupe, elle prend plus de corps et de volume sur I See You. C’est que parallèlement, l’un des mousquetaires, Jamie xx, a amorcé une belle carrière en solo comme producteur et mixeur (In Colour, 2015). Son art de l’échantillonnage est exploité à son plein potentiel (Dangerous, Lips, On Hold) sur cet album plus hétérogène. Ce sont toutefois les voix entrelacées de Croft et Sim qui parviennent à faire de I See You un album si riche et déstabilisant. Si l’extrait On Hold laissait penser que le groupe entrait dans une phase dansante, on retrouve bien assez vite l’introspection vulnérable de la basse intimiste et des synthés feutrés (Performance, Violent Noise). Et c’est très bien comme ça ; c’est ce qu’ils font de mieux, nous faire pleurer.

The xx - Say Something Loving

Extrait