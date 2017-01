The Big T.N.T. Show, artistes divers

Il y a peu ou pas de concerts filmés avant la fin des années 1960 : ce sont les festivals — Monterey, Woodstock — qui sortirent la musique pop-rock des émissions de variétés où elles étaient confinées, le Ed Sullivan Show en tête. Exceptions extraordinaires : le T.A.M.I. Show en 1964, et le Big T.N.T Show en 1965. Même s’il y a des présentateurs et des danseuses à gogo comme à la télé, les artistes se produisent sans synchro devant des foules de vrais fans délirants. Et quels artistes ! Et quelles performances ! Disponible pour la première fois, le Big T.N.T. Show propose une affiche vertigineusement variée, Ray Charles et son redoutable big band sur la même scène que les joyeux lurons du Lovin’ Spoonful, le rouleau compresseur Bo Diddley juste avant la reine folk Joan Baez, le country satirique d’un Roger Miller précédant le folk-rock des coolissimes Byrds (ah, ces harmonies !). Tout cela se vit naturellement, et tous les genres coexistent : c’était avant le temps des niches !

Bo Diddley - Hey Bo Diddley (1965)

Extrait