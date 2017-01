Secret Path, Gord Downie

Meryl Streep citait sa « princesse Leia » aux Golden Globes : « Take your broken heart, and make it into art. » Faire oeuvre utile, cathartique, c’est précisément ce qu’a fait Gord Downie. Plutôt qu’une chronique de la progression de sa tumeur au cerveau, le chanteur des Tragically Hip s’est mis dans la tête de Chanie Wenjack, jeune autochtone qui, en 1966, s’échappa de l’établissement où le gouvernement canadien le confinait pour l’assimiler, et entreprit de retourner chez lui, à pied. Une trotte de 600 kilomètres qui le tua. Downie décrit le déracinement (The Stranger), la dure, dure marche (« I am soaked / To the skin / There’s never been / A colder rain than this one I’m in », dans la chanson titre), le désespoir (Haunt Them), la paix dans la mort (Here, Here and Here). Un film d’animation, illustré par Jeff Lemire, s’ajoute ou pas au propos : c’est bien, pas absolument nécessaire. Les chansons, à la fois douces et insistantes, font leur chemin. Admirablement.

Gord Downie - The Stranger

