Oczy Mlody, The Flaming Lips

Après 34 ans d’existence, The Flaming Lips semble avoir perdu la boussole. Bon, n’était-ce pas déjà le cas à la sortie de l’insaisissable quadruple album Zaireeka (1997), ou lorsqu’il reprenait intégralement Dark Side of the Moon (2009) ou Sgt. Pepper’s (2014) ? Bien sûr, mais chaque fois nous écoutions encore les oreilles grandes ouvertes, béats devant la singularité de la proposition, happés par le souffle psychédélique du groupe américain. Sur Oczy Mlody, on s’ennuie. La flamme, justement, est éteinte. L’ensemble, confus comme toujours, n’est pas désagréable en soi, les grooves, les couleurs et la voix plaintive de Wayne Coyne évoquant les moments doucereux des superbes The Soft Bulletin (1999) et Yoshimi Battles the Pink Robots (2002). Seulement voilà, toutes les chansons de ce 15e album sont trop similaires, linéaires et mièvres. D’avoir évacué la batterie pour des boîtes à rythmes et exagéré sur les synthétiseurs a figé les Lips dans une esthétique qui colle mal à ces sulfureux musiciens. Espérons qu’il ne s’agisse là que d’un bref passage à vide.

The Flaming Lips - There Should Be Unicorns -

Extrait