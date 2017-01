La mascarade, Rolf Lislevand.

Au même niveau que l’immense Debussy de Tilson Thomas, voici une même fascination, mais d’un autre âge, puisque les compositeurs sont Francesco Corbetta (ca. 1615-1681) et Robert de Visée (ca. 1655-1732/33). Rolf Lislevand, théorbiste de Jordi Savall, enchaîne les disques majeurs. Après Scaramanzia (Naïve), notre disque de l’année 2015, La mascarade, titre d’un rondeau de Robert de Visée, marque la suite de l’histoire. Le génie de Lislevand ne tient pas seulement à ses habiletés instrumentales ou artistico-stylistiques : cet artiste possède un vrai sens de l’optimale constitution d’un CD (ah, la transition des plages 7 et 8 !). Il enchaîne les rythmes, les couleurs de la guitare baroque et du théorbe, alterne Corbetta et de Visée et quand il veut nous accrocher ou marquer une rupture, improvise des introductions. Lislevand a ainsi pris la relève de son maître, le sage Hopkinson Smith, qui se fait si discret depuis 15 ans.

Rolf Lislevand interprète La Mascarade de Robert de Visée

