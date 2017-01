Images, jeux, la plus que lente. Orchestre symphonique de San Francisco, Michael Tilson-Thomas

Ce n’est pas une immense surprise, mais c’est une confirmation et un immense bonheur. Retrouver Michael Tilson Thomas sur le terrain debussyste, c’est se souvenir que le chef avait choisi Images de Debussy pour l’un de ses premiers disques à Boston (DG, 1971) et nous donna ensuite, au tournant des années 1990, une série de CD d’une qualité exceptionnelle sur étiquette Sony. Tilson Thomas n’a strictement rien perdu de son instinct pour cette musique, dont il est l’un des plus grands interprètes de l’histoire. Ce programme enregistré en SACD multicanal (mais lisible en CD stéréo) démontre son habileté dans la gestion des atmosphères et teintes orchestrales, tout comme la parfaite souplesse de sa direction. Debussy demande en effet une respiration relâchée dans un cadre très strict. Tilson Thomas a compris cela depuis toujours et en fait ici la preuve, avec plus de sensualité que jamais.

Michael Tilson Thomas dirige Images de Debussy

Extrait