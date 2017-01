L’animatrice culturelle Andréanne Sasseville a succombé à un cancer

Andréanne Sasseville avait reçu un diagnostic de cancer il y a plus de deux ans et demi.

L’animatrice Andréanne Sasseville a perdu lundi son long combat contre le cancer.

La nouvelle de sa mort a été confirmée par la radio par Internet SiriusXM, son employeur.

Mme Sasseville avait reçu un diagnostic de cancer il y a plus de deux ans et demi. Les interventions chirurgicales et les traitements de chimiothérapie qui ont suivi ne lui auront donc pas permis de survivre.

Avec des capsules vues à la télévision, Andréanne Sasseville s’est aussi révélée au fil des ans en faisant connaître les talents musicaux québécois émergents.