U2 interprétera toutes les pièces de l’album «The Joshua Tree» en tournée

Photo: U2

Los Angeles — Le groupe U2 interprétera toutes les chansons de son populaire album de 1987 The Joshua Tree lors de chaque spectacle de sa tournée estivale, afin de célébrer le 30e anniversaire de sa sortie. Grâce à des extraits comme With or Without You, Where the Streets Have No Name et I Still Haven’t Found What I’m Looking For, The Joshua Tree est devenu le premier album du groupe à atteindre les sommets des palmarès aux États-Unis. Le disque s’est écoulé à 25 millions d’exemplaires dans le monde. Le volet nord-américain de la tournée sera lancé le 12 mai à Vancouver et se conclura le 1er juillet à Cleveland. Un arrêt est également prévu à Toronto, le 23 juin, mais aucun au Québec pour l’instant. Le groupe se déplacera ensuite en Europe, où il jouera à Londres, à Berlin et à Paris, entre autres villes. La première partie des spectacles en Amérique du Nord sera assurée en alternance par Mumford Sons, The Lumineers et OneRepublic.