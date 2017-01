«Si j’avais un char» au Panthéon canadien

Le Panthéon des auteurs et des compositeurs canadiens (PACC) a jeté son dévolu sur un classique du répertoire country québécois : Si j’avais un char. La chanson de Stephen Faulkner et Sylvie Choquette, tirée du premier album solo de Faulkner sous son pseudonyme Cassonade, a été intronisée lundi. Pour l’occasion, Marie-Pierre Arthur a revisité cette chanson écrite dans la tradition country québécoise des Willie Lamothe. Fruit d’une collaboration entre le PACC et CBC/Radio-Canada, la série Classique revisités apporte un regard neuf sur cette chanson qui fait rimer liberté avec le fait de posséder une voiture. Si j’avais un char figurait déjà sur la liste des pièces ayant passé le plus de temps sur les palmarès au Québec.