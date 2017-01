Passion vinyles (1)

La nouvelle, début décembre, a fait gondoler de joie nos coeurs, telle une pile de disques laissée dans un coffre arrière à la mi-juillet (ça m’est arrivé) : au Royaume-Uni, les ventes de vinyles neufs avaient pour la toute première fois dépassé les revenus de téléchargements. Qui plus est, grâce aux 15-25 ans. Et pas seulement pour des rééditions de Pink Floyd et d’Amy Winehouse : haro sur les nouveautés.

Neuf ans que les chiffres sont en hausse, apprenait-on itou. Bientôt la décennie, c’est plus long que les barbes désormais désuètes des hipsters. Ça dépasse l’engouement, ça vire au complément. On se dresse des playlists avec Spotify, et une fois les poils des oreilles bien titillés, on se procure le bel objet (de désir). Et l’on s’offre ce qu’on s’offrait dans les années 1970 : le rituel d’écoute. Face A. Face B.

Témoin d’époque : le collègue critique musical Sylvain Ménard. « Ma table tournante vient de reprendre sa place au salon. C’est un peu comme si j’avais remonté le foyer du sous-sol. Il fait maintenant plus chaud en haut et parfois, ça crépite sur la musique. On est bien. Juste bien. » Et l’on rebranche le système de son, et l’on ressort la collection. « Premier geste : réécouter Born to Run de Bruce Springsteen. Parce que ce fut le premier disque que j’ai écouté sur ma Pioneer PL-300 achetée en 1978, celle-là même qui vient de reprendre du service. Après tout ce temps, je le confirme, l’effet est toujours le même. »

Découverte, redécouverte, ravissement égal. « Contrairement à mon chum, je m’intéresse bien peu aux disques de collection multicolores qui coûtent trois fois plus cher », précise la chroniqueuse et animatrice Melissa Maya Falkenberg, qui a scénarisé un documentaire sur les vinyles (diffusion en 2017). « Alors, imaginez ma face quand j’ai vu le nouvel objet de collection du film Gremlins débarquer chez nous… Une édition limitée comprenant un disque brun bibitte et l’autre vert monstre, et, attention : la pochette est même sensible aux rayons UV et à l’eau comme les créatures du film d’horreur ! » Qui plus est, musique épatante de Jerry Goldsmith, « un chef-d’oeuvre orchestral ».

Marie-Christine Champagne, de chez Larivée Cabot Champagne et La Tribu, didgette (c’est son néologisme) des soirées C’est extra !, s’est également entichée d’une b.o.f. (bande originale de film), entre autres trouvailles de 2016: L’homme-orchestre, film de 1968 orchestré par François de Roubaix. « Comédie potache où les rythmes musicaux vous accrochent un sourire et vous laissent en tête des petits morceaux de bravoure tels que Piti piti pas. Nostalgie en technicolor. »

Chacun a ses sources, ses fournisseurs privilégiés. C’est aussi ça, le plaisir des vinyles. On va à la rencontre de disques… et de gens. Le chanteur Dumas se souviendra toujours de ce disque « trouvé à Chicoutimi chez le disquaire situé dans le sous-sol de la Tabagie CM. » Il raconte : « Après quelques heures à discuter avec Daniel, le sympathique propriétaire (et personnage !) accepte de me sortir quelques perles doo-wop de sa cachette secrète. J’y trouve une rare copie originale de l’album The Chantels On Tour. Avec le succès Look In My Eyes. » Incroyable qu’il ait consenti à s’en départir. Dumas mesure sa chance : « Mon disque des Fêtes ! »

Quand on cherche partout, et tout le temps, on trouve. Dans le genre, le libraire-blogueur-historien Sébastien Desrosiers n’en revient pas encore de sa bonne fortune de l’été dernier : The Fringe. « Le EP canadien le plus rare de l’histoire, rien de moins ! Cinq titres de 1967 pressés en infime quantité à des fins promotionnelles pour le gérant du groupe psychédélique torontois. S’il n’était pas destiné à la vente à l’époque, le minialbum s’échange de nos jours pour quelques milliers de dollars entre mélomanes avertis. Sa découverte au détour de la route des vacances fut l’un des moments les plus ahurissants et intemporels de ma vie de collectionneur, le genre où tu te dis : “Savoure chaque instant, ti-gars, parce que là, c’est du sérieux.” »

J’ai souvent eu cette sensation : il n’y a pas de hasard pour qui aime les vinyles. Ces disques nous attendent. DJ Screw (Sébastien Bossé) relate son « anecdote vinyle à vie » : « Incapable de dormir, je me lève à 5 h du matin le 13 novembre dernier pour écouter mon achat de la veille à un dollar dans un bazar. Absolument charmé durant l’écoute de cet album d’un artiste que je ne connaissais pas, j’apprends dans l’après-midi qu’il est décédé dans la nuit !!! » Si vous pensez comme moi que feu Leon Russell lui-même a mis son Carney de 1972 dans les mains qu’il fallait, concluez : la fièvre du vinyle est plus contagieuse que jamais.