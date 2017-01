Bach, Mozart, Ravel, Satie et la convoitise

Difficile de s’y retrouver lorsque plusieurs artistes jettent leur dévolu sur la même oeuvre et publient leurs interprétations en même temps. Mais les confrontations sont souvent passionnantes et riches en enseignements. En voici quatre.





Mahan Esfahani (clavecin). DG 479 5929.

Angela Hewitt (piano). Hyperion CDA 68146.



Zhu Xiao-Mei, qui nous a donné un peu plus tôt dans l’année une nouvelle version des Goldberg, hélas enregistrée d’un peu trop près, considère qu’il y a « dans la culture chinoise la recherche de l’équilibre et de la sérénité que l’on trouve dans la musique de Bach ». Cet équilibre est exactement ce que recherche Angela Hewitt dans une remarquable nouvelle interprétation après tant d’années passées avec la musique de Bach. Le petit bémol, comme chez Zhu Xiao-Mei, est technique : une captation à la fois proche (marteaux) et étrangement réverbérée. Cela dit, on est dans le peloton des grands, avec Zhu, Schiff, Tharaud et Perahia.

Esfahani cherche le déséquilibre, le paraître et l’artifice, comme s’il voulait qu’à force de n’y rien comprendre l’auditeur trouve sa démarche frappée du sceau d’un génie qui le dépasse. Un commentateur a qualifié ironiquement cette parution de « disque du moi ». Description irrésistible, résumé parfait.

Jean-Efflam Bavouzet, Manchester Camerata, Gabor Takács-Nagy. Chandos CHAN 10929.

Mitsuko Uchida (piano et dir.), Cleveland Orchestra. Decca 483 0716.

De ces deux grands pianistes, c’est Bavouzet qui prend les risques en imposant ses cadences personnelles. Hélas, on n’y accroche pas du tout. Par prudence, Bavouzet a aussi enregistré les cadences de Mozart, qu’il joint en appendice. Par programmation, on peut donc les rétablir. Bavouzet et Takács Nagy couplent les Concertos nos 17 et 18 et en donnent des visions logiques, vives, mais unidimensionnelles (orchestre aux timbres ordinaires). Uchida fait du 17e Concerto, couplé au 25e, un concerto de la haute maturité. Le temps est suspendu : depuis Serkin-Abbado, on n’avait pas entendu tel sérieux et telle hauteur. L’Orchestre de Cleveland contribue à la poésie magique de ce disque majeur.









Stéphane Deneve, Orchestre du SWR de Stuttgart. SWR Music 19016CD.

Leonard Slatkin, Orchestre National de Lyon. Naxos 8.660 337.

Dès le début, avec des superpositions quasi poétiques des tic-tac chez Denève, devant une sorte de bruit parasite stressant chez Slatkin, la cause est quasiment entendue. L’ouverture ne fait que confirmer les choses. Slatkin fait jouer un orchestre français comme un orchestre lambda, alors que Denève (écoutez les textures diaphanes et la souplesse dans les transitions) fait jouer ses Allemands comme des Français. Ceci posé, les deux distributions vraiment francophones sont excellentes, Frédéric Antoun incarne Gonzalve chez Slatkin alors que Denève a choisi Yann Beuron. Mais ce qui est récité avec le chef américain est incarné dans la version beaucoup plus subtile du chef français, qui propose une vraie solution de remplacementmoderne à l’indécrottable référence signée Lorin Maazel.









Noriko Ogawa (piano Erard, 1890). Bis-2215.

Olga Scheps. Sony 0889853 054022.

Marcel Worms. Zefir Records 9645.



L’oeuvre de Satie semble simple, mais peu de compositeurs ont engendré autant de monstruosités au disque. Ici, on en glane deux, sur des rives opposées. Marcel Worms leste Satie de tempos impossibles et égale en horreur l’inénarrable Ulrich Gumpert (Nato). L’absence de toucher de Worms et Gumpert n’a d’égale que la finesse de celui d’Olga Scheps. Mais cette dernière veut « déromantiser » Satie et passeau travers des oeuvres dans une indifférence totale. Noriko Ogawa, chantre du juste milieu, l’emporte nettement, d’autant qu’elle pare le compositeur des couleurs d’un magnifique Erard d’époque. La référence reste le disque du regretté Daniel Varsano chez Sony, mais le début d’intégrale d’Ogawa est fort encourageant.

