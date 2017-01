RTJ3, Run The Jewels

2016 ne pouvait mieux se terminer qu’avec ce brûlot d’un Run The Jewels au sommet de son art et plus enragé que sur ses deux précédents albums, contexte social et politique oblige. Aussi baveux que militant, le duo constitué du producteur rappeur El-P et du rappeur Killer Mike (qui a activement milité pour la candidature de Bernie Sanders, expérience évoquée sur A Report to the Shareholders) fait un rap comme nul autre, vieille école dans son approche lyrique dense et cadencée, moderne dans sa dynamique musicale propulsée par l’électro et les basses vitaminées. L’heure est grave, mais le propos est aussi urgent que gaillard, ils ont la lutte des classes, la division raciale et le prochain président dans le collimateur, le tout enrobé de mots d’esprit qui font sourire. Danny Brown, Tunde Adebimpe (TV on the Radio), le saxophoniste Kamasi Washington et Zack de la Rocha collaborent à ce manifeste rap volatile et exutoire offert en téléchargement gratuit sur www.runthejewels.com.

Run the Jewels - Thursday in the Danger Room

Extrait