Auprès du poêle, Ten Strings and a Goatskin

Ce disque, qui a bien failli se retrouver dans la liste des meilleurs de 2016, est celui de trois musiciens de l’Île-du-Prince-Édouard qui connaissent un succès fou dans les réseaux du folk canadien et même au-delà. Ils ont la fougue de leur jeunesse, mais la délicatesse dans l’âme et déjà une grande maîtrise de leurs instruments et leurs traditions. Ils sont bilingues, offrent des chansons en français et en anglais, peuvent aussi bien taper du pied que battre les percussions et s’accompagner aussi de violon, guitare et banjo. Ils puisent aussi bien dans le répertoire irlandais que francophone d’Amérique en s’imprégnant parfois de quelques sensibilités indie avec un fond de B3. Ils ont la densité musicale sous le chant, le groove fabuleux dans l’accompagnement et le sens de l’attaque. Ils incarnent l’avenir des porteurs de leurs sources, ont signé un disque majeur et l’avenir leur appartient.

Maluron Lurette - Ten Strings and a Goatskin

Extrait