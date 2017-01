Heart Song, Jess Williamson

Écouter le vent faire voltiger les feuilles en automne. Contempler des motifs givrés à la fenêtre au mois de janvier. Faire fi du dehors et rester emmitouflé. Jess Williamson pond des chansons country-folk d’une douceur digne et à la pugnacité insidieuse sur ce Heart Song, éloge des moments réflectifs en solo. Si on voyage dans le Greenwich Village des années d’or du folk (Snake Song), les accords de guitare lancinants teintés d’Americana (Say It, White Bed) de Jess Williamson l’empêchent de renier son Texas natal. La recette est simple : une voix, une guitare, une émotion. Le chant de l’auteure-compositrice-interprète est à la fois nostalgique et franc, à la manière d’une Angel Olsen plus bluegrass. Ce qu’on entend, c’est la mélancolie de l’artiste des grands airs, prise dans la routine urbaine. Le résultat sape un peu le moral à la longue, mais fait voir une forme de folk dans la pure tradition américaine. Disponible en écoute sur Bandcamp.

Jess Williamson - Heart Song

