Reflection, Brian Eno

Le titre du premier bébé discographique de l’année revient à Reflection de Brian Eno, qui fait ici progresser la notion de musique générative qu’il a lui-même développée avec Generative Music 1 (1996), alors paru en format disquette souple ! Sur disque, cette composition dure 54 minutes ; l’application (iOS et AppleTV), elle, ne connaît pas de limites, des algorithmes refaçonnant à l’infini les sources sonores pour créer des ambiances qui évoluent selon l’heure, le jour, la saison… Parsemée de notes ressemblant à celles d’un vibraphone ankylozé, de petits bruits surgissant de l’écho et d’occasionnels bourdons de basse, la composition du Britannique s’avère statique et indicible, propice à l’état suggéré par son titre. Une musique idéale pour lire ou méditer, du fond sonore de spa nordique, de la musique bêtement fonctionnelle ? Un peu de tout ça, oui : joli et inoffensif. Sur disque, Reflection n’amène aucune nouvelle idée au corpus de la musique ambient, mais s’écoute confortablement.

Brian Eno - Reflection

Extrait