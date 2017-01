Tableaux d’une exposition, Gustavo Dudamel

DG publie un CD de 50 minutes, mais que l’affiche suffira à faire vendre : les Tableaux par Dudamel à Vienne. On a tellement fourgué au bon peuple ce chef comme le renouveau de la musique classique que la baudruche — qui s’est largement dégonflée auprès des musiciens — risque de tenir encore longtemps. « Hear the hair » est le slogan publicitaire miteux ridiculisé par la saison 1 de la série télévisée primée Mozart in the Jungle. On en est presque là. Vienne et Berlin engagent désormais le Vénézuélien point pour la musique, mais pour l’affiche qui fait encore courir les foules. Ces Tableaux ordinaires (plus une correcte Nuit sur le mont Chauve et une Valse du Lac des cygnes plan-plan) ont été enregistrés en avril 2016. Je n’ai aucune idée s’il est censé y avoir ici quelque chose qui se rapproche d’une interprétation ou d’une ivresse orchestrale. Le néant risque d’avoir bientôt un nom : Dudamel.

Gustavo Dudamel dirige Tableaux d'une exposition de Moussorgski

