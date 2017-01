Doubles et masques, La Dolce Volta

L’étiquette française La Dolce Volta est, depuis la « normalisation » d’Alpha et la mise en veilleuse de l’activité phonographique de Jordi Savall, une des très rares étiquettes qui tiennent l’édition phonographique pour une mission et un véritable art. Les beaux objets éditoriaux, les photos artistiques, les textes intelligents bien mis en page célèbrent le disque en tant qu’objet et ne donneraient à personne l’idée de vouloir télécharger de la musique. Parmi les gloires de La Dolce Volta, il y a aussi le fait d’avoir donné la parole à de grands artistes un peu oubliés. Philippe Bianconi avait ébloui dans les Préludes de Debussy. Il convainc dans un Schumann pudique, sobre et concentré articulé autour d’un programme aussi optimal que généreux (78 minutes). La vision est plus rêveuse et plus aristocratique que celle, expansive, du flamboyant Éric Le Sage, mais c’est un grand disque de piano.

Philippe Biancoi joue Florestan du Carnaval de Schumann

