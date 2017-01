Alexander Aliabiev, Trio Beethoven de Bonn

Nous avions découvert la portée de la musique du Sibérien Alexander Aliabiev (1787-1851) en 2008, grâce à un CD de musique orchestrale chez Fuga Libera. Nous l’avions alors décrit comme « le décalque musical le plus étonnant de Rossini ». Aussi nous sommes particulièrement heureux et surpris de trouver aujourd’hui le chambriste Aliabiev aussi proche de Beethoven ! Voilà donc un créateur qui a assimilé les deux pôles de la musique de son époque, ce qui est rarissime, sinon unique. Nous évoluons dans ces oeuvres dans l’univers du jeune Beethoven (celui des Trios op. 9, Sonates pour violon op. 12 et Quatuors op. 18) et l’inspiration est de très haute tenue. Une Sonate pour violon et un Trio avec piano en la se voient enrichis par un mouvement d’un trio et d’un quintette incomplets. Le Trio Beethoven de Bonn porte bien son nom pour raviver la flamme de ce compositeur glorieux à redécouvrir.

Le trio Beethoven joue le Trio inachevé d'Alyabiev

