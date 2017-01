Georges Prêtre rejoint sa chère Maria Callas

Georges Prêtre, connu comme « le chef préféré de Maria Callas », est décédé mercredi à son domicile du château de Vaudricourt de la commune de Navès, dans le sud-ouest de la France. Il avait 92 ans. L’information, d’abord diffusée en Autriche par le Musikverein (Société musicale) de Vienne, a été confirmée par l’Agence France-Presse.

Samedi dernier, Le Devoir présentait dans ses pages Culture le coffret de 17 CD Georges Prêtre – The Symphonic Recordings, publié il y a quelques semaines par Warner Classics. À 92 ans, le Français était l’un des doyens parmi les grands chefs en activité, aux côtés de Stanislaw Skrowaczewski, 93 ans, et de Herbert Blomstedt, 89 ans. Prêtre était attendu en mars 2017 à la Scala de Milan, où il devait diriger des oeuvres de Respighi, de Brahms, de Ravel et de Richard Strauss.

Chef d’opéra réputé en France et au Royaume-Uni, depuis ses légendaires collaborations (Carmen, Tosca) avec Maria Callas au tournant des années soixante, Georges Prêtre était une icône symphonique dans d’autres pays, comme l’Autriche et le Japon. Ce n’est pas un hasard si la nouvelle de sa disparition a été d’abord rendue publique à Vienne.



La dernière apparition de Georges Prêtre en octobre 2016 à Vienne

Viennois d’honneur



Même si le titre du poste qu’il y occupa — premier chef invité de l’Orchestre symphonique de Vienne pendant cinq années, entre 1986-1991 — est fort modeste, Georges Prêtre a gagné le coeur des Viennois, qui l’ont nommé membre d’honneur de leur Cercle des amis de la musique (Gesellschaft der Musikfreunde). Il s’est produit 177 fois dans la fameuse salle dorée du Musikverein de Vienne, notamment à la tête du philharmonique lors des concerts du Nouvel An 2008 et 2010, télévisés dans 92 pays.

Il n’est pas étonnant que les Autrichiens, comme les Saxons, à Dresde, aient succombé à ce musicien alliant charme français et exigence abrasive, qui reconnaissait, lors d’un entretien à l’Agence France-Presse en 2015, son « fichu caractère » et son manque de diplomatie. Ces traits de caractère expliquent assez largement la réserve, certes respectueuse, qui l’entourait en France.

Chef lyrique du passé dans son propre pays, gourou de la musique française à Vienne, prophète de Bruckner et de Mahler à Tokyo : quel musicien était vraiment Georges Prêtre ? L’histoire déterminera la portée véritable de l’art de ce chef, qui débuta à 22 ans, à peine la guerre achevée, à l’Opéra de Marseille avant de percer à Paris au milieu des années cinquante. Maintenant qu’il a rejoint son égérie Maria Callas, son propre pays, où il créa en 1958, avec Denise Duval, La voix humaine de Poulenc, le redécouvrira peut-être.