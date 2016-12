Une année de deuil pour le monde musical

Marquée par la disparition de nombreux artistes, l’année 2016 se termine comme elle a commencé, laissant dans le deuil le monde musical. Ce dernier a été lourdement frappé par la perte de grands noms, perte qui a fait pleurer à chaudes larmes leurs admirateurs et fait couler beaucoup d’encre. Cette année funeste ne marquera pas pour autant l’histoire au fer rouge, selon les experts, qui prédisent que les prochaines années verront disparaître bien d’autres artistes approchant d’un âge vénérable.

« Adieu mon ami ! Un autre grand artiste nous quitte. Est-ce que 2016 peut aller se faire foutre MAINTENANT ? », écrivait Madonna sur Twitter dimanche dernier, alors que George Michael venait de s’éteindre, célébrant son « last Christmas ». Le décès du chanteur s’est ajouté à une liste déjà longue de disparus, renforçant l’impression de vivre une année cauchemardesque dans le milieu musical. Si les départs de David Bowie, de Prince et de Leonard Cohen ont été particulièrement remarqués, les pertes sont nombreuses. De Sharon Jones à René Angélil, en passant par Michel Delpech et Pierre Boulez : difficile de ne pas en oublier.

Sans se lancer dans une comparaison exhaustive du nombre de célébrités décédées dans les dernières années, le président d’Influence Communication, Jean-François Dumas, persiste à croire qu’elles ont été plus nombreuses en 2016. « Ce n’est pas ordinaire de voir tant de grandes personnalités nous quitter dans la même année », fait-il remarquer.

À ses yeux, ce sentiment de perte a pu être amplifié par la popularité des disparus en question. « Ce sont de grands noms de la musique, qui ont eu un réel impact sur nos vies, notre imaginaire, notre culture commune », souligne-t-il.

Beaucoup d’entre eux ont connu leur heure de gloire dans les années 1960-1970, caractérisées par la période phare de la télévision, des vidéoclips et de la radio, rappelle le professeur au Département de musique de l’Université du Québec à Montréal Danick Trottier. « C’était une époque d’effervescence de la musique populaire où un plus grand nombre d’artistes ont pu se faire connaître mondialement. Leur mort nous semble donc bien plus significative. »

Photo: Francois Mori Associated Press

Vivre à travers la musique

Si le milieu des arts dans son ensemble a perdu de nombreux talents — Michel Galabru, Carrie Fisher, 8, Umberto Eco, Marcel Barbeau, Rita Lafontaine et bien d’autres —, la scène musicale semble avoir bien plus marqué les esprits.

La musique et le cinéma sont les deux arts les plus médiatisés depuis la seconde moitié du XXe siècle, rappelle Danick Trottier, mais la musique occupe une place bien plus grande dans le quotidien des gens. « Une chanson nous rappelle un passage de notre vie : un premier baiser, une séparation, un voyage », constate-t-il.

Selon Étienne Galarneau, candidat à la maîtrise en musicologie et animateur d’une émission de musique à CISM, la musique dans sa forme scénique ne possède pas la même pérennité qu’un film, une peinture ou un roman. Cela la rend d’autant plus unique. « On ne peut pas donner de forme permanente à la musique. Un musicien actif qui disparaît, ça nous fait réaliser qu’une partie de son oeuvre disparaît nécessairement avec lui, la partie performancielle », estime-t-il.

Étienne Galarneau confie avoir été d’autant plus choqué en apprenant que Prince était en pleine tournée au moment de sa mort, tandis que Leonard Cohen et David Bowie venaient de sortir un album les jours précédents. George Michael travaillait également à un nouveau disque. « Chaque fois, je me suis dit : “Une voix qui a encore quelque chose de neuf et de pertinent vient de partir.” Ça s’ajoute au cocktail d’émotions qui nous fait dire que l’artiste est peut-être parti trop vite. »

Des légendes humaines

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

L’année 2016 n’est pourtant pas maudite, elle rappelle simplement que les grands de ce monde ne sont pas immortels. « On s’étonne que les gens vieillissent, mais la jeunesse éternelle, c’est un mythe. Ils sont célèbres, mais ils restent humains, leur vie est relativement courte, comme n’importe qui », laisse tomber la professeure spécialisée en médias et culture populaire à l’Université de Montréal Line Grenier.

Issus de la génération du baby-boom, nés entre 1945 et 1975, beaucoup de ces artistes commençaient à avoir de vieux os, selon elle. Arrivé à un certain âge, il est moins surprenant de les voir emportés par la maladie, croit-elle. « On suivait le cancer de René Angélil depuis des années, on savait Leonard Cohen vieillissant. Ça s’en venait. »

Une opinion que partage Danick Trottier : « George Michael aurait pu décéder à l’hôpital en 2011 ou les années suivantes, sa santé fragile laissait présager une mort imminente. » Les icônes de la musique populaire risquent de tomber les unes après les autres dans les années à venir, prévient-il. « On ne se souviendra pas de 2016 en particulier. On parlera plutôt d’une époque où les stars de la pop et du rock sont parties. »

Les médias en cause

Photo: Anthony Devlin Associated Press

L’importance accordée par les médias au départ de ces icônes n’a fait qu’accentuer ce sentiment d’hécatombe, soutient M. Dumas, d’Influence Communication. Avec l’émergence des réseaux sociaux, l’émotivité dont usent les médias traditionnels pour rapporter l’information n’a jamais été aussi exacerbée, souligne-t-il. « Sur Facebook et Twitter, il y a un engagement émotif et personnel vis-à-vis de la nouvelle : on dit ce qu’on pense, aux yeux du monde entier. C’est tellement devenu tendance que les médias ont pris le pli. On assiste à un mélange des genres. »

« Quand les médias sociaux s’enflamment sur un événement, les médias traditionnels vont en parler 19 fois plus. L’un influence l’autre », ajoute-t-il. Cela expliquerait pourquoi la mort de David Bowie, de Prince et de Leonard Cohen a fait les manchettes plusieurs jours, étant donné les réactions émotives des admirateurs, sous le choc, à travers les réseaux sociaux.

Aux yeux de Danick Trottier, le décès de George Michael a justement profité de cette atmosphère funèbre. Les médias en ont fait leurs choux gras parce qu’il s’ajoutait à une liste déjà longue. De plus, sa mort survient durant les fêtes de fin d’année, lorsque les nouvelles se font rares, ajoute-t-il. « Il faut remplir les quotidiens et les bulletins télévisés. À un autre moment de l’année, cela aurait moins retenu l’attention. »

Le succès après la mort

Lorsqu’un artiste décède, il ne tombe pas dans l’oubli pour autant. Il ne pourra plus créer, mais il n’emporte pas l’étendue de son oeuvre avec lui dans sa tombe. Le palmarès des célébrités qui continuent d’être rentables même après leur dernier soupir, établi chaque année par le magazine Forbes, en témoigne. David Bowie et Prince se retrouvent d’ailleurs respectivement en 11e (10,5 millions de dollars) et 5e (25 millions de dollars) positions du classement.

D’autres grands noms de la musique se sont hissés dans le top 13, bien qu’ils aient quitté ce monde depuis déjà longtemps. John Lennon, assassiné en 1980, y occupe la 8e place, tandis que Bob Marley, parti une année plus tard, se retrouve en 6e position. Sans surprise, c’est « le roi de la pop » Michael Jackson qui trône encore en haut de la liste, rapportant 825 millions de dollars à l’industrie, même sept ans après son décès.

Paradoxalement, la présence et le succès de l’artiste sont donc parfois amplifiés par sa disparition. « L’industrie de la musique l’a compris et carbure à ça, souligne Danick Trottier. On ressort de vieux albums, on crée un best of, on fait des éditions spéciales. Les Beatles en sont le plus bel exemple. »

« La mort redonne un nouveau souffle à une carrière artistique, renchérit la professeure Line Grenier. Les artistes gagnent soudainement une grande visibilité même s’ils ont quitté la scène. Leur mort redonne une valeur à leur travail. »