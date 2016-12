La Famille Soucy: une histoire de légende

Yanick Soucy-Marsan (à gauche), petit-fils de Fernando, et Sergio Ladouceur font de la musique ensemble depuis plus de 20 ans dans toutes sortes de formations, mais depuis plus de trois ans, ils forment un duo.

C’est un monument, une institution, le genre de groupe qui nous accompagne dans toutes les périodes de nos vies, sans même que l’on s’en rende compte. On leur doit Les fraises et les framboises, En revenant de Rigaud, Lève ton verre, Chevaliers de la Table ronde et tant d’autres classiques québécois. L’arrière-grand-père Isidore Soucy aurait joué 1200 reels, et le grand-père Fernando avait un répertoire de 600 chansons. À sa mort en 1975, son groupe a cessé ses activités, ce qui marqua la fin d’une époque de la musique traditionnelle pendant que Le Rêve du Diable s’apprêtait à en lancer une autre, celle du revival. En 2022, le projet de La Famille Soucy aura 100 ans et, pour assurer la continuité, Yanick Soucy-Marsan, le petit-fils de Fernando, relance l’opération avec son complice Sergio Ladouceur. Le mois dernier, ils ont fait paraître Rouge et noir, le 90e disque de la famille, tous formats confondus.

« Je n’ai pas connu mon grand-père Fernando, raconte Yanick. Le rapport avec lui était émotif. On l’entendait surtout sur disque pendant le temps des Fêtes, et c’était généralement accompagné de pleurs. Sinon, on ne savait pas trop. Depuis qu’on a relancé le projet l’an dernier, on en apprend beaucoup plus. Moi, quand j’essayais d’expliquer à l’école que mon grand-père était l’auteur de toutes ces chansons, on se foutait de ma gueule, alors j’avais mis ça de côté, jusqu’à ce qu’on commence à faire de la musique. »

De la musique, Yanick et Sergio en font ensemble depuis plus de 20 ans dans toutes sortes de formations, mais depuis plus de trois ans, ils forment un duo. Sergio le présente : « On dit qu’on est des chansonniers, mais on fait autant du disco, du rock, de la musique des îles et des covers tous azimuts. Je connaissais les pièces de la famille, mais je n’avais jamais fait le lien. Je découvre maintenant la grosseur de la patente. Aujourd’hui, on vient de faire paraître notre premier disque, mais c’est un disque de greatest hits. »

Sergio chante et joue de la guitare, alors que Yanick est batteur-percussionniste de métier. Avec d’autres musiciens qui les accompagneront en spectacle, dont Tommy Gauthier au violon, ils font effectivement revivre sur disque plusieurs grands succès, mais pas que. Des invités comme Yves Lambert, Marco Calliari, Raffy, ainsi que Mara Tremblay viennent chanter. Presque à la manière des anges, elle livre une version superbement tendre et surprenante de Les fraises et les framboises, alors que le chant de Marco est accompagné par des sonorités plus méditerranéennes. Au long du disque, on entend plusieurs chansons à boire et à répondre souvent livrées sur un ton plus pop et même country. Ici, la ligne est mince entre ces genres, et cela s’inscrit en continuité avec le legs musical de Fernando.

« À l’époque, c’était probablement déjà très avant-gardiste d’entrer une batterie, un piano ou une contrebasse dans cette musique, croit Yanick. Ma mère me racontait que ce qu’on appelait un orchestre était divisé en deux parties : la musique du bon vieux temps et la musique populaire ; une heure et quart de chansons traditionnelles, puis je pense que mon grand-père faisait des choses plus populaires. Il y avait ces deux univers, et ce que ce projet a pu nous apporter, c’est de rester nous-mêmes, mais en plus carreauté. »

« Nous, on aime la musique et on fait de tout, de Louvain à Metallica », enchaîne Sergio. Ce qui pourrait laisser présager un mélange des genres pendant les spectacles à venir. Evenko est derrière, mais les deux compères veulent aussi s’intégrer dans le milieu trad actuel. Ils ont fait les écoles primaires et secondaires, les mariages, les centres de personnes âgées et les croisières en mer, les voici mûrs pour passer à une autre étape.