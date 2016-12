Georges Prêtre, nonagénaire discret

À l’âge de 92 ans, le chef français Georges Prêtre est bien davantage une icône à Vienne ou à Tokyo que dans son propre pays. Erato lui rend hommage avec un coffret de 17 CD d’enregistrements symphoniques.

Georges Prêtre est connu avant tout dans la sphère francophone comme un chef d’opéra. Prêtre est celui qui dirige Maria Callas dans son enregistrement de Carmen ou sa seconde Tosca au disque. Cette image lui colle à la peau. Ce musicien apprécié de la Callas et de Francis Poulenc est toujours en activité. Vienne lui a ouvert les bras à l’occasion de son 92e anniversaire, lui qui fut de 1986 à 1992 le premier chef invité de l’Orchestre symphonique de la capitale autrichienne et dirigea le Philharmonique lors du fameux concert du Nouvel An en 2008 et en 2010. Au Japon, c’est comme spécialiste de Brahms, de Bruckner et de Mahler qu’on le vénère. Un coffret de 17 CD publié par Erato nous révèle même qu’il a enregistré… la 12e Symphonie de Chostakovitch !

Prêtre symphonique

Le coffret Erato poursuit la série « Icon » qui nous a valu, du temps où cette collection avait été lancée et exploitée par EMI, de grandes redécouvertes, au premier rang desquelles celle du puissant et intraitable chef William Steinberg.

Dans Georges Prêtre. The Symphonic Recordings, un peu plus de la moitié des témoignages datent des années 1960-1965, alors que Prêtre, auréolé de sa collaboration avec Maria Callas, était au sommet de sa carrière. Le premier document est le disque Gershwin (Concerto et Rhapsody) avec Daniel Wayenberg en 1960. Le plus connu (mais assez oublié par le CD), c’est sa 3e Symphonie de Saint-Saëns (ultra-réverbérée : le calamiteux ingénieur Paul Vavasseur à son pire, hélas) avec Maurice Duruflé à l’orgue, couplée ici avec la Symphonie concertante de Jongen avec Virgil Fox.

Peu connus : les enregistrements de musique russe (5e de Tchaïkovski et 12e de Chostakovitch à Londres) ou la Symphonie du Nouveau Monde avec l’Orchestre de Paris en 1970. De cette période datent aussi quelques Poulenc et Saint-Saëns. Prêtre, qui est davantage un chef roboratif qu’un maître de la subtilité, suscite à nouveau l’intérêt à l’avènement du CD. EMI lui confie des oeuvres de Milhaud, de Castillon, de d’Indy et de Roussel ; Erato lui fait enregistrer une intégrale des symphonies de Saint-Saëns à Vienne et les Symphonies nos 1 et 4 de Marcel Landowski.

Tout cela est épars, mais propose un portrait juste du musicien et réhabilite plusieurs enregistrements oubliés.

Autres coffrets

La parution du coffret « Icon » de Georges Prêtre nous conduit à évoquer trois autres parutions, toutes chez Erato. Il faut absolument faire mention ici des deux boîtes majeures publiées en 2015, qui n’avaient alors pas été vendues et promues au Canada.

La première est consacrée à l’intégrale des enregistrements HMV d’Igor Markevitch, regroupés en 18 CD. L’importance et la représentativité de ces documents dans la carrière de l’ancien directeur musical de l’OSM sont majeures, ses autres legs (DG et Philips) ayant été plus fidèlement réédités.

Autre coffret prioritaire, Jean Martinon. The Late Years, qui combine les enregistrements EMI et Erato des années 1968 à 1975, soit après son éviction de Chicago. Ce coffret de 14 CD comprend quelques raretés : le 2e Concerto de Tchaïkovski avec Sylvia Kersenbaum, une Symphonie espagnole avec David Oïstrakh (1954), Le tricorne de Manuel de Falla en 1972 et le concert de 1971 (hélas capté par le sinistre Vavasseur) avec l’Orchestre mondial des Jeunesses musicales dans la 4e Symphonie de Schumann et l’Ouverture tragique de Brahms.

Outre celui sur Georges Prêtre, paraît en cette fin d’année 2016 un autre coffret consacré au chef suisse Armin Jordan. Il offre un beau panorama, non essentiel cependant (cf. Debussy et Ravel), de la musique française. L’hommage permettra sans doute à l’éditeur de s’attirer les bonnes grâces de Philippe Jordan, fils d’Armin, puissant directeur de l’Opéra de Paris et du Symphonique de Vienne et artiste maison. Quant aux mélomanes, ils ne peuvent qu’espérer qu’en 2017 Warner se souvienne enfin de deux grands oubliés : Alain Lombard et Pierre Dervaux.