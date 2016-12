The Dream Synopsis EP, The Last Shadow Puppets

Le groupe d’Alex Turner (Arctic Monkeys) et Miles Kane (ancien des Rascals) a repris du service en 2016, après une pause de presque huit ans. En avril, les deux Britanniques ont fait paraître un second album, Everything You’ve Come to Expect, mais, décidément, ils avaient encore des choses à dire. Voici The Dream Synopsis, un EP constitué de reprises (deux de leurs propres chansons, quatre empruntées à d’autres). Le mini permet aux deux amis de pousser à fond le trip rétro, avec des pièces de Jacques Dutronc, de The Fallet de Leonard Cohen. Alors que Turner se la joue crooner-briseur-de-coeur (Is This What You Wanted, inspirée et orchestrale), Kane chante sur les pièces plus incisives (l’hymne post-punk Totally Wired, de The Fall). Le classique rock’n’roll Les cactus est un bel hommage au géant français. D’habitude un brin solennel, le groupe s’éclate ici, puisant dans un registre plus sauvage. The Dream Synopsis est un assemblage de pièces bien choisies, gaies et décomplexées.

