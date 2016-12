Not the Actual Events EP, Nine Inch Nails

Trois ans après l’inégal Hesitation Marks et une poignée de bandes originales de films mieux reçues, Trent Reznor ressuscite Nine Inch Nails épaulé par son collaborateur de la dernière décennie, Atticus Ross, avec un minialbum-surprise paru le 23 décembre. On soulignera d’abord le travail d’ingénieur du son et de tisseur d’ambiances sonores de ce dernier, qui confère une stupéfiante profondeur aux cinq compositions, au demeurant assez convenues. Passons vite par-dessus les Branches/Bones, Dear World et She’s Gone Away de la première moitié de l’EP : son jeu de batterie prévisible agrémenté d’obsédantes lignes de basses, interprétation lugubre, c’est du NIN classique, sans les riffs et les textes corrosifs. Propulsée par un énergique jeu de batterie hardcore durant le refrain et des guitares aux sonorités étourdissantes, The Idea of You Excite et l’haletante Burning Bright (Field of Fire) qui suit nous gardent en alerte. Espérons mieux pour 2017, et une tournée.

Nine Inch Nails - Burning Bright (Field on Fire)

