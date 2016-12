1000 Arms, Blue Rodeo

Que demande-t-on à Blue Rodeo après trois décennies de musique ? Pas d’inventer le folk-rock : c’est déjà fait depuis 1965, et le groupe est en cela tributaire à perpette des Byrds : ce énième album célèbre la guitare qui fait jingle jangle, estampillée d’époque, et, foi de propriétaire de Rickenbacker, ça résonne glorieusement. Et comme les Byrds, la force de Blue Rodeo tient à la partie de souque à la corde entre ses protagonistes : tels David Crosby et Roger McGuinn, le rugueux psych-rockeur Greg Keelor et le soyeux mélodiste Jim Cuddy s’affrontent et se rencontrent, une fois de plus. Et quand ces timbres si différents se marient dans les refrains, tout particulièrement dans la pimpante I Can’t Hide this Anymore, la très pop Superstar ou le western-spaghetti Dust to Gold, la vibration résultante réédite le miracle. Merci au réalisateur Tim Vesely (des Rheostatics) d’avoir insisté là-dessus : peu ou pas de chansons solos accolées, presque tout le temps des harmonies. Moi content.

Blue Rodeo - Dust To Gold

Extrait