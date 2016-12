The Moon We Watch Is the Same, Floating Sofa Quartet

Voilà un groupe de fusion acoustique proprement scandinave, composé de la Danoise Clara Tesch au violon, du Danois Mads Kjøller-Henningsen à la flûte de bois et à la cornemuse, du Suédois Malte Zeberg à la contrebasse et de la Finlandaise Leija Lautamaja au mélodéon et à l’harmonium. Entre les musiques de tradition et de création, le quatuor explore des airs composés à partir des racines, mais avec la sensibilité de l’actuelle génération. C’est à la fois dansant, légèrement sautillant et plus proche du recueillement et de la ballade dramatique. On entend les arrangements gentiment complexes, quelques brides de petits sons derrière la mélodie, des moments improvisés, d’autres avec des riffs subtilement rock ou délicatement urbains. On s’inspire même d’une valse parisienne, lancée avec contrebasse et mélodéon, et on termine avec un enregistrement plus ancien dans une pièce cachée. La musique est délicieuse.

Floating Sofa Quartet - Augustvals

Extrait