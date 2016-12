Au fond, ce coffret vient semer la zizanie dans la discographie de Martha Argerich. En 2011, EMI avait publié trois coffrets Argerich (solo, chambre, concertos) regroupant les enregistrements « officiels » (fussent-ils de concert) et ses prestations au Festival de Lugano. Ici, on exclut complètement les disques Lugano et on mélange sous un titre peu clair (car Argerich n’a enregistré que six CD pour Warner) la discographie EMI, les disques Teldec avec Alexander Rabinovitch (plus le Schumann avec Harnoncourt) et Nuits dans les jardins d’Espagne de Manuel de Falla gravée pour Erato avec Daniel Barenboïm. Il manque toujours le troisième CD enregistré avec Dutoit à Montréal (Ravel et Liszt) ainsi que le récent CD avec Perlman. Qui plus est, les reproductions des pochettes sont miteuses, genre photocopies couleurs granuleuses. Même si la musique est excellente, l’objet éditorial est incomplet, discutable et frustrant.

