Emil Nikolaus von Reznicek, Konzertstück pour violon et orchestre. Goldpirol. Wie Till Eulenspiegel lebte. Sophie Jaffé, Orchestre de la Radio de Berlin, Marcus Bosch.

L’étiquette allemande CPO poursuit son exploration de l’oeuvre de l’Autrichien Emil Nikolaus von Reznicek (1860-1945), qui, jusqu’à il y a une quinzaine d’années, n’était connu que pour l’ouverture de son opéra Donna Diana. Grâce à CPO, nous avons découvert depuis au moins deux oeuvres majeures, les poèmes symphoniques Schlemihl et Der Sieger, tous deux parodiques d’Ein Heldenleben de Richard Strauss. Reznicek était un ami de Strauss. Sa musique témoigne certes d’une admiration certaine, mais aussi, parfois, d’une envieuse frustration. Ce nouveau volet confirme cet univers esthétique avec un côté Ariane à Naxos-Bourgeois gentilhomme dans Goldpirol et Till. L’oeuvre la plus originale est le Konzertstück pour violon et orchestre, de 1918. Le finale, écossais, anticipe un peu celui du concerto de Korngold (1945). Sympathique CD de découverte.

Sophie Jaffé et Marcus Bosch interprètent le Finale du Konzertstück de Reznicek

Extrait