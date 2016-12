Engagez-vous, qu’ils chantaient!

2016, quelque chose comme un grand cru musical ? Si, en cette période de bilans, la critique ne s’accorde pas sur l’identité de l’artiste ayant offert l’album de l’année, c’est bien parce qu’ils sont nombreux à prétendre au titre, nombreux à s’être surpassés pour que l’on se souvienne de cette année comme de la plus forte de la décennie musicale, nombreux à avoir offert une trame sonore appropriée aux bouleversements que nous avons connus. Ainsi, en musique comme en politique, l’année qui se termine n’en fut pas une de consensus, sinon que la musique a enfin retrouvé une conscience politique.

L’album de l’année 2015, To Pimp a Butterfly, du rappeur Kendrick Lamar, avait en quelque sorte donné le signal que l’engagement social et politique était bienvenu, voire nécessaire, en musique populaire. Plusieurs ont entendu l’appel, à commencer par la diva R&B Beyoncé, qui a interprété son brûlot Formation en pleine mi-temps du 50e Super Bowl en février dernier ; deux mois plus tard, elle lançait Lemonade, disque à la fois personnel et frondeur, féministe et racialement engagé, reconnu comme l’un des exploits de sa carrière et un sommet de l’année en musique pop.

Fait exceptionnel, sa jeune soeur Solange Knowles peut aussi prétendre avoir lancé l’album pop de l’année 2016 avec A Seat at the Table, fine exploration de la musique afro-américaine du dernier demi-siècle (soul, funk psychédélique, hip-hop, R&B) servant un propos évoquant sans détour la ségrégation, le racisme et le besoin de s’émanciper en tant que femme noire — le genre de discours porteur à l’aube de la prise de pouvoir du président Trump. Enfin, sur le thème de l’identité raciale (et sexuelle), soulignons aussi la parution cette année de l’excellent Freedom Town,de Dev Hynes (Blood Orange), ancien collaborateur de Solange.

Cependant, peu d’albums engagés nous auront autant remués en 2016 que le Hopelessness d’ANOHNI, celui qui s’appelait Antony Hegarty avant que l’on doive dire celle. Épaulée des brillants compositeurs électroniques Hudson Mohawke et Oneohtrix Point Never, elle prend des mots durs et évocateurs pour dénoncer le réchauffement climatique (4 Degrees), la surveillance de masse (Watch Me), la guerre au Moyen-Orient et la crise des réfugiés (Drone Bomb Me, la bouleversante Crisis), allant même jusqu’à porter un jugement sévère sur l’héritage du président Obama (Obama). Puissant et nécessaire.

Retours, escales, arrêts

L’année 2016 fut aussi celle de retours qui ne déçoivent pas. Certes, The Hope Six Demolition Project de PJ Harvey n’est pas aussi bon que l’immaculé Let England Shake (2011), mais compte néanmoins parmi les excellentes parutions d’auteures-compositrices-interprètes comme Angel Olsen (My Woman). En optant pour une esthétique d’orchestrations acoustiques, Radiohead a offert un album inspiré, A Moon Shaped Pool. Nous n’attendions plus de retour sur disque du trio rap new-yorkais A Tribe Called Quest ; son ultime album We Got It From Here… Thank You 4 Your Service compte parmi la crème de l’année hip-hop, aux côtés des offrandes de Anderson, Paak (Malibu), Chance the Rapper (Coloring Book), Skepta (Konnichiwa) et, oui, Kanye West, de plus en plus isolé sur sa propre planète musicale depuis qu’il a offert l’évolutif album The Life of Pablo.

Évidemment, les retours des regrettés David Bowie (Blackstar) et Leonard Cohen (You Want it Darker) auront ravi autant que soulagé. Pour l’un comme pour l’autre, ces albums font honneur à leur riche discographie, et auront peut-être mis un baume sur les plaies béantes qu’a provoqué leur décès. Et puisqu’il faut parler de mort dans ce bilan de l’année, saluons également Nick Cave, dont la mémoire de son jeune fils récemment décédé imbibe l’émouvant Skeleton Tree qu’il a offert cet automne.

Pour conclure sur une note réjouissante, applaudissons toutes ces musiciennes qui ont contribué à faire de 2016 une année d’une immense richesse, et particulièrement au chapitre des musiques électroniques de pointe. Kaitlyn Aurelia Smith (avec le sublime EARS, mais aussi pour son disque en collaboration avec Suzanne Ciani), Jenny Hval et la synth-pop féministe de Blood Bitch, les envolées vocales et synthétiques de Julianna Barwick (superbe Will), pour ne nommer qu’elles. Soulignons également la grande année de la Montréalaise Marie Davidson, qui signe deux fameux disques, celui de son duo Essaie Pas (avec Pierre Guérineau) et un solo, Adieux au dancefloor, tous favorablement reçus par la critique d’ici et d’ailleurs. Sans elles, l’année 2016 en musiques électroniques aurait paru plus terne, nonobstant la parution de l’irrésistible 99,9 %, premier album de la révélation musicale québécoise de l’année, Kaytranada.

Malgré le lourd bagage que nous avons dû porter durant cette année qui ne se termine pas trop tôt, notre meilleur disque de 2016 est une oeuvre introvertie, personnelle, dénuée de tout message politique ou social : Blonde, de Frank Ocean. La scène R&B/soul explore, cherche, évolue à grande vitesse depuis quelques années, et le second album studio du Californien (Louisianais d’origine) pourrait être la somme de toutes ces audaces passées. Difforme mais splendide, rebutant mais addictif, dissonant mais enivrant de mélodies, l’album d’Ocean assemble des morceaux de soul classique, de hip-hop, de musique électro expérimentale avec âme et intelligence. Exigeant mais bourré de tendresse, il révèle quelque chose d’inouï à chaque nouvelle écoute. Le signe d’un grand album.