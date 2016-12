Le chanteur britannique George Michael s'est éteint

Le chanteur d'origine britannique George Michael est décédé à son domicile à l’âge de 53 ans, a annoncé son agent à la BBC dimanche.« C’est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël », a indiqué l’agent du chanteur dans un communiqué.Georgios Kyriacos Panayiotou, de son vrai nom, avait combattu une pneumonie en 2011.Le chanteur était connu pour avoir consommer de la drogue dans le passé. Il avait notamment passé quatre semaines en prison en 2010 après avoir embouti, avec sa Range Rover, un magasin du nord de Londres, sous l’influence du cannabis.Trois ans plus tôt, il avait été retrouvé évanoui dans sa Mercedes et avait admis avoir consommé de la drogue. Il avait toutefois échappé à la prison en effectuant 100 heures de travail d’intérêt général. Il avait écopé d’une interdiction de conduire pendant deux ans.George Michael a commencé sa carrière de chanteur dans le groupe Wham! dans les années 80 avant de se lancer dans une carrière solo. Il est notamment connu pour ses succès musicaux «Wake Me Up Before You Go Go», «Careless Whisper», «Faith» «Last Christmas» ou encore «Freedom».Au cours de sa carrère, il vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde. Son premier album solo « Faith » sorti en 1987, a même occupé plusieurs fois la tête des palmarès, et s'est vendu à près de 20 millions d'exemplaires.D'autres détails suivront.