Heinrich Schiff, de chair et de bois

Le violoncelliste, chef d’orchestre et pédagogue autrichien Heinrich Schiff est décédé dans la nuit de vendredi, à Vienne. Il avait 65 ans.

Alors que le grand public n’avait d’yeux que pour Mstislav Rostropovitch, les musiciens avaient une tendresse particulière pour un solide gaillard né à Gmunden, en Autriche, en 1951.

Heinrich Schiff ne cherchait pas à plaire : il creusait la musique comme un minerai dont il s’agissait d’extraire quelque chose. Ce faisant, Heinrich Schiff se donnait corps et âme, au point que ses instruments, le Stradivarius « Mara » et un Montagnana au doux nom de « Belle au bois dormant », furent les plus précieux réceptacles de gouttes de sueur de la planète.

Le jeu était charnel, le son était ligneux et voir Heinrich Schiff jouer les concertos de Chostakovitch était une expérience inoubliable, tant pour l’instrument que pour le spectateur. Et ce n’est pas un hasard que le meilleur interprète actuel de ces oeuvres, celui qu’élit Valery Gergiev, soit Gautier Capuçon, est le plus célèbre disciple du grand Autrichien. La filiation même est un fantastique retour des choses, Heinrich Schiff étant lui-même l’émule de l’immense Français André Navarra.

Vienne, centre du monde

Évidemment, Schiff a enregistré les grands concertos du répertoire, alors qu’il était le violoncelliste vedette de la maison Philips. Mais l’héritage est plus large. Pour comprendre l’artiste, il faut se transporter à Vienne et sa galaxie. Lorsque Schiff enregistre de visionnaires Suites pour violoncelle de Bach (EMI) qui bousculent les modèles établis et revalorisent la danse, c’est en quelque sorte un disciple de Nikolaus Harnoncourt qu’on croit entendre. Le compositeur qui lui offre un nouveau concerto en remerciement de son engagement pour la musique contemporaine, c’est le Viennois Friedrich Cerha — celui qui a complété Lulu de Berg. Lorsque Schiff enregistre les Sonates pour violoncelle et piano de Beethoven, il choisit d’adouber un cadet de la génération suivante, le pianiste viennois Till Fellner.

Le nom d’Heinrich Schiff est aussi lié pour l’éternité à celui du fou du roi de la musique, Friedrich Gulda, autre institution viennoise. Son Concerto pour violoncelle et vents, le plus délicieux délire musical du dernier quart du XXe siècle, mêle rock, jazz, musique de taverne, folklore autrichien et néoclassicisme. Seul Heinrich Schiff était destiné à jouer cela !

Dans les 30 dernières années, Heinrich Schiff s’était reconverti à la direction d’orchestre, ayant notamment dirigé, entre 2005 et 2008, l’Orchestre de chambre de Vienne. Il avait raccroché définitivement ses violoncelles en 2012.