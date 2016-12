De poésie, de groove latino et de mémoire

Sous l’appellation « musiques du monde », nous avons regroupé d’excellents disques de musiques traditionnelles ou métissées : un choix difficile dans un bassin de créateurs aussi hétéroclite. Et du lot, les artistes montréalais Constantinople, Poirier, Tomás Jensen et Vox Sambou, l’oudiste Mohamed Abozekry et la chanteuse espagnole Ana Alcaide auraient mérité un meilleur sort, tout comme la réédition du disque-culte Détournement majeur avec Jean-Paul Loyer, André Marchand et Pete Sutherland. Voici néanmoins une liste de disques par ordre alphabétique qui ont marqué l’année 2016.