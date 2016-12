Une avenue nommée en l’honneur de Stevie Wonder

Detroit — Une route de Detroit a été renommée en l’honneur du chanteur Stevie Wonder. Le légendaire artiste a assisté à une cérémonie en son honneur, mercredi. Des centaines de personnes s’étaient déplacées pour lui rendre hommage, dont le maire de Detroit, Mike Duggan, et le représentant John Conyers. Des applaudissements ont retenti lorsque la pancarte « avenue Stevie Wonder » a été dévoilée le long de l’avenue Milwaukee, à quelques rues de la maison d’enfance du chanteur. Stevie Wonder avait déménagé à Detroit lorsqu’il était enfant et a rapidement signé avec la compagnie de disques Motown. L’artiste avait plusieurs bons mots pour la compagnie, affirmant que plusieurs choses merveilleuses lui étaient arrivées grâce à elle. Stevie Wonder a été récompensé de plus d’une vingtaine de Grammy pendant sa carrière.